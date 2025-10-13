Época dorada del fútbol español

Comenta Compartir

Aquellos que nos hemos criado con el gol clamoroso fallado por Cardeñosa ante Brasil (Mundial de Argentina 78), el tanto fantasma no concedido a a ... Míchel ante la 'canarinha' y el posterior penal marrado por Eloy Olaya ante Bélgica (México 86), el codazo de Tassotti a Luis Enrique (EE UU 1994), la falta de Stojkovic a Zubizarreta (Italia 90), el robo arbitral al conjunto de Camacho por un egipcio amigo de los surcoreanos de Hiddink (Corea y Japón 2002), el repaso de Zidane al decadente ya Raúl (Alemania 2006) y tantos otros fracasos sonados, nos sentimos hoy resarcidos del todo. Los últimos 20 años, en concreto desde que Luis Aragonés inventara el término La Roja, han sido de un crecimiento imparable. España ha sido la mejor selección del planeta (tres Eurocopas, 2008, 2012 y 2024, y un Mundial, 2010), los entrenadores españoles triunfan en los grandes clubes (Luis Enrique, Arteta, Guardiola, Emery) y los futbolistas son virtuosos considerados como los brasileños de Europa. Por contra, da mucha rabia ver al Valencia CF, tradicionalmente un equipo nodriza de la selección, estar en el limbo, sin ningún representante desde hace demasiado tiempo, por culpa del saqueo deportivo de Lim y sus secuaces (Solís, Corona y Gourlay, ni un día sin nombrarlos). Debemos agradecer a todas las buenas gentes de fútbol que han contribuido a convertir a España en lo que es hoy, en un trabajo diario y modesto desde cada rincón del país, en contra de los vaticinios de Pirri, excapitán de la selección del Real Madrid, cuando, en un vuelo de vuelta desde Sttutgart en 1983, le confesó al periodista Alfredo Relaño que el fútbol latino estaba en las últimas, superado por la fortaleza física de los centroeuropeos. En los ochenta y los noventa, los equipos alemanes pasaban por encima de los españoles por una cuestión física (el 7-0 sufrido por el VCF en Karlsruhe en 1993). Pues no. Pirri no acertó en nada: el ingenio, la técnica y la picardía de los españoles ha alcanzado la cima del mundo.

La AFE está fofa. En contra de la opinión de la mayoría de los jugadores, de la mayoría de los entrenadores, de la mayoría de los aficionados y de buena parte de los clubes, la Liga se ha llevado el Villarreal-Barça del próximo 20 de diciembre a Miami. Ha bastado un acuerdo entre Javier Tebas, presidente de la Liga, con los presidentes de los dos clubes implicados para llevar a cabo tamaño disparate. ¿Y qué pinta la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)? Nada. Su presidente, David Aganzo, es un cero a la izquierda. Cada vez hay más partidos, más competiciones, más lesiones de gravedad. Y el tal Aganzo demuestra su absoluta incompetencia para plantar batalla a los más poderosos. Los alborotos de la Vuelta también sirvieron. Las protestas frente a una injusticia siempre sirven de algo. La pasividad, de nada. La paz parece haber llegado a Palestina después del exterminio de más de 60.000 gazatíes por parte de Israel. Y a ella han contribuido todas las manifestaciones del planeta, por pequeñas que fueran, convirtiéndose en un clamor popular que ha dado finalmente sus frutos, aunque haya sido auspiciada por el disparatado Donald Trump.

