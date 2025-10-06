Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José Luis Gayà, durante el partido ante el Oviedo. efe
Cayetano a la contra

Esta columna va a ser impopular

Es autodestructivo silbar a Gayà, lo mejor que nos queda, mientras Lim vuelve a engañar con un proceso de transformación

Cayetano Ros

Cayetano Ros

Valencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:42

Esta columna va a ser impopular. Mestalla ha incubado una cierta rabia contra su capitán a causa de las frustraciones constantes y del modesto rendimiento ... del lateral tras el regreso de su grave lesión. Yo mismo lo he sentido. Sin embargo, Gayà es lo mejor que nos queda: lealtad, sentimiento de pertenencia y amor al Valencia CF. Desde pequeñito, en sus largos viajes desde Pedreguer, su comportamiento ha sido impecable. Mestalla ha silbado a todos los grandes: Claramunt, Kempes y Fernando, pero este es un momento muy crítico. Estamos en manos de un especulador sin escrúpulos bendecido por las autoridades políticas. El público, como el cliente, no siempre tiene la razón. Y en este caso, atacar a Gayà es autodestructivo y es ir contra las esencias de Mestalla. Y, sí, es el que más cobra porque ha sido el mejor durante años. Decisivo en la Copa conquistada en 2019 y en evitar el descenso en los últimos cinco cursos de depresión. Habrá que esperarlo y recuperarlo. El entrenador, Carlos Corberán, debería haber salido, contundente, en su defensa. Con toda la desfachatez del mundo, Ron Gourlay, el CEO del Valencia, apeló a un proceso de «transformación». ¿Transformación de qué? Pero si has perdido este verano a tus tres jugadores más cotizados: Mamardahsvili, Mosquera y Barrenechea; y no has parado de regalar a tus mejores piezas: Kan-gin Lee se marchó gratis al Mallorca y ahora es un reserva de lujo en el PSG; Parejo sigue activo el centro del campo 'groguet'; y Ferran Torres, mal vendido al City, le ha ganado el puesto a Lewandowski en el Barça.

