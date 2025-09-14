Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Thierry, ante el Barça. AFP
Cayetano a la contra

Bochorno en el Johan Cruyff

El miedo domina a Corberán y el Valencia sale humillado del campo del Barça tras un pésimo rendimiento individual y colectivo

Cayetano Ros

Cayetano Ros

Valencia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:38

El miedo es mal compañero de viaje en el fútbol y el planteamiento de Carlos Corberán, que había sufrido 12 goles en los dos ... partidos anteriores frente al Barça, encogió tanto al Valencia que dio muchísima pena en el Johan Cruyff. Todos atrás a evitar justo lo que sucedió: la goleada. Y abrió otra vez las dudas sobre la calidad de la plantilla, pues el rendimiento colectivo fue malo, pero el individual más, calamitoso. Ni siquiera el capitán José Luis Gayà dio la talla. Nunca antes en la historia el Valencia había recibido 18 goles del Barça en un solo año. Hasta este punto de degradación ha llegado la gestión de Peter Lim al ir descapitalizando progresivamente al Valencia de sus mejores talentos dentro y fuera del terreno de juego.

