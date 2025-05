La carta de Rafa Mir

Pedro M. Campos Dubón Valencia Lunes, 26 de mayo 2025, 18:16 Comenta Compartir

No ha sido la mejor temporada de Rafa Mir. Ni en lo deportivo ni en lo personal. Vivió una detención y la apertura de un proceso judicial por una denuncia de agresión sexual y sobre el tapete no llegó un gol como valencianista hasta la última jornada, la disputada en el Benito Villamarín contra el Betis. Acaba su cesión y vuelve al Sevilla, ya que el Valencia no hará efectiva su opción de compra. Y eso que ha sido un jugador más que pretendido. Hasta en tres ventanas se intentó su incorporación y sólo en la última se consiguió. Rubén Baraja ansiaba su llegada y con Corberán ha disputado minutos pero sin convertirse en titular indiscutible en ningún momento. Ha finalizado la campaña con un gol y 743 minutos disputados. El futbolista ha publicado una carta en sus redes sociales despidiéndose del club, en el que se formó como futbolista en la Academia.

Este es el comunicado del jugador:

Ha llegado el momento de despedirme do vosotros. No es fácil poner en palabras lo que uno siente cuando deja un lugar que ha sido como su casa. Ya son siete años de vinculación con el club, y este último hice un gran esfuerzo por regresar, ilusionado con el proyecto y con la firme intención de dar el 100%.

Ha sido una temporada complicada. A nivel colectivo no comenzamos como queríamos. y en lo personal me tocó afrontar la primera lesión de toda mi carrera. Pero los retos están para afrontarlos, y con trabajo, constancia y compromiso se superan. Siempre puse al equipo por delante de todo. Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo en cada entrenamiento, en cada minuto, tratando de sumar siempre al grupo. Juntos hemos peleado para cambiar la dinámica y acercarnos a los puestos europeos. Esa ambición, ese espíritu de lucha, es lo que necesita este club, y estoy convencido de que el Valencia volverá pronto al lugar que le corresponde.

Gracias al club y a la dirección deportiva por confiar en mi. Agradezco también al cuerpo técnico. staff y a todos mis compañeros por cada momento compartido, tanto en los buenos corno en los difíciles. Y. por supuesto. gracias a la afición. Vuestra entrega y apoyo incondicional han sido fundamentales en cada partido.

Siempre estaré orgulloso de haber defendido este escudo. Nos vemos en el camino.