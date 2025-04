La carambola que podría llevar hasta a nueve equipos españoles a jugar en Europa la próxima temporada

Marc Escribano Valencia Viernes, 18 de abril 2025, 10:47 Comenta Compartir

El fútbol español atraviesa un gran momento, y fiel reflejo de ello es el panorama de las tres principales competiciones de clubes que organiza la UEFA: la Champions League, la Europa League y la Conference League. En todas ellas, hay un semifinalista de España. En la máxima competición europea está el Barcelona, en la intermedia está el Athletic Club, y en la tercera está el Real Betis.

Este buen hacer de los equipos nacionales ha materializado un hecho que parecía cantado —la obtención de la plaza extra por Rendimiento Europeo, siendo la otra para Inglaterra— pero que, desde este jueves, es ya matemático y oficial: habrá un mínimo de cinco equipos españoles en la próxima edición de la Champions League. Es decir, habrá billetes para la Liga de Campeones desde el primero al quinto clasificado.

Y esto, indirectamente, provoca que habrá una plaza europea extra que desplaza todo para atrás, por lo que el sexto y el séptimo clasificado en la tabla entrarán en la Europa League, y el octavo tendrá un billete para la fase previa de la Conference League. Esto ya es, como mínimo, seguro. Pero existen unas rocambolescas combinaciones que podrían alterar ligeramente esto de cara al próximo curso, permitiendo incluso que haya hasta nueve equipos europeos.

Para empezar, si el Athletic Club es capaz de alzar el título de la Europa League y a su vez termina quinto en Liga, el sexto clasificado también iría a la Champions, por lo que podría haber hasta un máximo de seis equipos españoles en la Liga de Campeones: los cuatro primeros irían directos como es habitual, el quinto —de ser el Athletic— clasificaría como ganador de la Europa League, y el sexto —que apunta a ser el Betis— por la plaza extra de Rendimiento Europeo.

Eso sí, si los vascos ganan el título pero quedan entre los cuatro primeros, ese billete que se obtiene al ganar la Europa League no se correría hacia atrás, e iría a parar al siguiente país con mejor ranking UEFA. Esto es debido a que la plaza adicional del Rendimiento Europeo afecta al mejor equipo clasificado que no accede por los méritos habituales —es decir, el 'top4'— a la Champions League.

Además, podría haber un total de nueve equipos en Europa. Esta opción pasa porque el Betis gane la Conference League quedando noveno o peor. En esta utópica situación —los verdiblancos tienen siete puntos de ventaja— habría hasta nueve equipos españoles en Europa la próxima temporada: del primero al quinto, a Champions. El sexto, el séptimo y el Betis como campeón de Conference, a la Europa League, y el octavo entraría en la previa de la Conference.

Eso sí, en este escenario, si el Betis quedara octavo y ganase el título, la plaza no se correría hacia atrás, por lo que el noveno no entraría y directamente no habría equipos españoles en la competición verde, ya que el 'top5' iría a Champions y del sexto al octavo, a Europa League.

Todas estas carambolas, por supuesto, podrían beneficiar al Valencia. El club de Mestalla sabe que si consigue seguir con la buena inercia de la segunda vuelta y finaliza la temporada entre los ocho primeros, tendrá billete europeo asegurado para el próximo curso. Ahora mismo y a falta de siete jornadas por disputarse, la diferencia es de seis puntos, ya que los de Carlos Corberán lucen 37 en la tabla, y el Mallorca —que es actualmente el octavo clasificado— tiene 43 tantos en su casillero.