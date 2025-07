Un ex de la cantera valencianista regresa a Mestalla tras su paso por el Levante El lateral izquierdo granota, Marcos Navarro, volverá a la que fue su casa tras finalizar contrato con el conjunto de Orriols

El mercado de fichajes siempre deja movimientos llamativos. Durante los últimos años, tanto Valencia como Levante, pese a ser máximos enemigos en la ciudad y reflejar en cada encuentro que la rivalidad es máxima, en los despachos parecen actuar como clubes amigos. Esto se debe a la gran cantidad de acuerdos que realizan ambos conjuntos para la compraventa de jugadores. Dani Gómez fue cedido al Valencia desde el Levante en la temporada 2023/24; Pepelu, por quien el Valencia pagó 5,1 millones de euros, fue una de las bajas que más dolió a la afición granota, ya que era capitán y pieza clave del equipo; Jason salió libre hacia el conjunto de Mestalla; o el caso inverso, con la compra de Rubén Vezo por parte del Levante. También ha habido buena sintonía entre las canteras, como se vio con la compra de Álex Cerdá por parte del Valencia al conjunto granota el pasado verano. A todos estos movimientos se suma ahora Marcos Navarro. El lateral izquierdo, que estuvo el curso pasado a las órdenes de Calero, ha quedado libre tras no recibir una oferta de renovación del club y jugará la próxima temporada en el Valencia Mestalla, tal y como avanzó Esport Base.

El caso del futbolista nacido en Ribarroja es de los más curiosos entre Valencia y Levante. El joven lateral izquierdo comenzó su carrera en la Academia VCF, cumpliendo en Paterna las etapas de infantil, cadete y juvenil, donde llamó la atención del club vecino, el Levante, que se hizo con sus servicios en 2022 para el Juvenil A de División de Honor. El valenciano firmó contrato con los granotas hasta 2025, consiguiendo esta última temporada dar el salto al fútbol profesional. Después de su buen rendimiento en el filial azulgrana, y ante la ausencia de un recambio para el lateral izquierdo titular, Diego Pampín, Calero optó por contar durante todo el año con Marcos. El futbolista comenzó el curso como titular debido a las molestias del mencionado anteriormente. Con su recuperación, el exvalencianista adoptó el rol de suplente sin quejas. Finalmente, acabó disputando 10 encuentros en LaLiga Hypermotion, además de un partido de Copa del Rey en el que tan solo estuvo sobre el terreno de juego 18 minutos, tras ser expulsado. Esa expulsión coincidió con la derrota del Levante ante el Pontevedra por 4-1. Sin ninguna aportación goleadora y con la mancha de esa roja directa, que provocó indirectamente la eliminación de la competición copera, Marcos Navarro solo disputó 60 minutos en los siguientes seis meses, repartidos en dos encuentros. Esto llevó al Levante a no renovar su contrato.

Nada como volver a casa

Terminada la temporada y conseguido el objetivo del ascenso, el mal final de competición a nivel personal avisaba al futbolista de 21 años de que su futuro probablemente no pasaría por el Ciutat. Tras comunicarle el club que no iban a contar con él para el año en Primera División, su entorno comenzó a buscar posibles destinos que se ajustaran a las necesidades del jugador, pero no quedaron convencidos. Al final, nada como estar en casa. Con el recuerdo de su paso por la cantera valencianista, finalmente el valenciano recalará de nuevo en Paterna para ayudar a los objetivos del Valencia Mestalla. El lateral zurdo firmará hasta 2027, con dos años más opcionales. Pese a ser un refuerzo para el filial blanquinegro, la idea del club con Marcos Navarro es que siga creciendo en la cantera y que, en un futuro, pueda correr la banda de Mestalla.