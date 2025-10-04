Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Santi Cañizares. EFE/Biel Aliño

Cañizares sobre los pitos a Gayà: «Ha podido marcharse pero eligió quedarse en el Valencia»

El comentarista deportivo volvió a repetir que a su juicio el problema del club está en la directiva

María Gardó

María Gardó

Valencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 01:08

Santiago Cañizares no deja a nadie indiferente con sus declaraciones. La leyenda del Valencia no tiene pelos en la lengua a la hora de dar su opinión sobre temas deportivos y se ha mostrado muy crítico con la situación por la que atraviesa el Valencia CF. Cañizares ha dejado clara su postura sobre la crisis que atraviesa el equipo y señala que el problema no reside en el campo.

El comentarista deportivo volvió a repetir en COPE que a su juicio el problema del club está en la directiva: «Corberán, como humano que es, está en un escenario más irascible. A mí no me preocupa esto. Sino que que se ponga en duda al entrenador y no se aborde el verdadero problema, que está en el palco. Ese asumir centrarse en el campo, que es un fiel reflejo de lo que pasa arriba y a veces lo salva», señaló de forma contundente.

Cañizares fue más allá en sus declaraciones: «Para mí el problema fundamental no es que Corberán no dé con la tecla, eso llegará. Es un problema de exigencia, no puede ser que siempre esté exigiendo pero no haya nadie en el club con el calado para que no sea el entrenador el que tenga que decir que hay que ir a Europa. Si entrasen los dirigentes, se fomentaría la exigencia día a día. Pero los de aquí no tienen la credibilidad suficiente. El entrenador habla todos los días y al final se desgasta. El problema no es Gayà, no es Corberán tampoco, es donde dirigimos la crítica», explicó de manera clara.

Tampoco quiso dejar pasar el tema de los pitos a José Luis Gayà: «El gesto que te nace es más natural de lo que parece. Saca su dignidad pero a veces nos las tenemos que tragar porque la gente está muy nerviosa y con unas expectativas, e insulta al primero que pase por ahí. A veces te lo tienes que tragar como jugador, porque no mejora. Todos hemos sufrido eso cuando Mestalla ha estado nervioso, hasta Kempes. La gente tiene unas expectativas y no se vienen viendo. El jugador tiene que estar ausente de todo esto y recobrar el mejor momento, porque en ese momento se vuelve todo al revés», señalaba.

También tuvo palabras de elogio para el de Pedreguer: «Ha podido marcharse, ha tenido ofertas porque ha sido un jugador cotizado, pero eligió quedarse en el Valencia. Es una familia que admira con mucha intensidad el Valencia y para él es un orgullo tremendo ser un One Club Man. Es una decisión que él tomó».

