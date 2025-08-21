Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dionisio Canales, directivo de Libertad VCF y asesor fiscal. IVÁN ARLANDIS

Canales advierte del peligro del préstamo de Goldman Sachs para el Nou Mestalla

«Es un coste desorbitado porque el Valencia deberá devolver 790 millones de euros por los 322 que le han dado», asegura el directivo de Libertad VCF

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:21

Dionisio Canales el hombre de los números en Libertad VCF. El directivo y tesorero de este colectivo tiene en su condición de asesor fiscal una ... visión autorizada de una cuestión del calibre del préstamo que en junio firmó de manera oficial el Valencia con Goldman Sachs. «Esta es la operación que nos va a dar ese salto que estábamos necesitando, que muchos otros clubes ya han dado y nosotros teníamos pendiente. Esto nos va a dotar de recursos suficientes para terminar un proyecto muy ilusionante no solo para los valencianistas, sino también para toda la ciudad», decía la directora financiera del Valencia, Inma Ibáñez.

