Canales advierte del peligro del préstamo de Goldman Sachs para el Nou Mestalla

Dionisio Canales el hombre de los números en Libertad VCF. El directivo y tesorero de este colectivo tiene en su condición de asesor fiscal una ... visión autorizada de una cuestión del calibre del préstamo que en junio firmó de manera oficial el Valencia con Goldman Sachs. «Esta es la operación que nos va a dar ese salto que estábamos necesitando, que muchos otros clubes ya han dado y nosotros teníamos pendiente. Esto nos va a dotar de recursos suficientes para terminar un proyecto muy ilusionante no solo para los valencianistas, sino también para toda la ciudad», decía la directora financiera del Valencia, Inma Ibáñez.

La satisfacción que transmitieron los responsables valencianistas contrasta con la visión que, al respecto y después de analizar las cifras, desprende en este caso Canales. La opinión del directivo de Libertad VCF es contundente: «Es un fondo de titularización y tiene un coste desorbitado. No es nada razonable porque, aunque puedo equivocarme, tiene un riesgo muy elevado. Hay que gestionar muy bien para no desviarse lo más mínimo, y precisamente en el club no se ha gestionado nada bien en los últimos años tal y como han demostrado repetidamente», afirma.

Si Ibáñez explicaba en su momento que «a principio de cada temporada el fondo de titularización cogerá todo el dinero necesario para el servicio de la deuda, que para tranquilidad de todos, ese servicio de la deuda se cubre de sobra con los ingresos que tenemos en el actual Camp de Mestalla, así que no hay problema en eso, y el resto de dinero vuelca totalmente al Valencia CF para que podamos utilizarlo en nuestras operaciones», Canales lanza una advertencia: «Los ingresos del futuro estadio están totalmente empeñados por el 'naming', los abonos y las taquillas. Ese sobrante es el que quedaría para el equipo. La cuestión es en todo caso, ¿cuántos años puede asumir el Valencia ese tipo de riesgo sin estar jugando en Europa?».

En sus cálculos y teniendo en cuenta los intereses del 5,82%, el coste total que tendría que abonar el Valencia por el préstamo concedido de 322 millones es de 790 millones, «es decir dos veces y medio más de lo que hemos recibido. Y seguramente habrá aún más cosas que no sabremos. Es un coste desorbitado. Y además, hay que tener en cuenta la posibilidad de que haya un sobrecoste de la obra del Nou Mestalla. Sobre el papel pueden poner las cifras que quieran y calcular los ingresos, lo que pueda pasar luego es otra cosa bien distinta. Ante un riesgo tan elevado, habría que haber buscado también otras alternativas». En su momento, Ibáñez consideraba que «hablamos de nueve inversores distintos que apoyan el proyecto, y eso para mí es muy importante, el riesgo está diluido».

Entre otras cosas, Dionisio Canales se refiere por ejemplo a la venta del terciario. El Valencia se encuentra en fase de búsqueda de una firma que dé nombre al estadio. Por eso se ha aliado con diferentes empresas con el fin de encontrar un partner internacional que garantice que poniéndole el nombre al estadio, el club recibirá una fuente importante de millones anuales. El club, al respecto, considera que la marcha deportiva del equipo no influye a la hora de encontrar un mejor postor para ese 'naming' ya que los organismos internacionales como la UEFA (en caso de jugar competición europea) y la FIFA (Pensando en el Mundial) excluyen precisamente de la nomenclatura oficial los nombres comerciales que tienen los estadios.

No obstante, entre las reflexiones de Dionisio Canales está la operación de la venta del terciario del Nou Mestalla a Atitlan y que ha servido precisamente al Valencia para estirar el margen del fair play financiero ante LaLiga. «No hacía falta vender el terciario. Se podría haber optado por una vía alternativa como podría haber sido la concesión durante cincuenta años por ejemplo, así el Valencia siempre se aseguraría la titularidad y la futura entrada de ingresos».