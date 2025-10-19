Los cadáveres de la venta de Mestalla

Se vende parcela de 90.000 metros cuadrados de uso residencial y terciario, en una de las mejores zonas de Valencia. El cartel es apetitoso, ... sin duda, en tiempos además donde la escasez de viviendas en las grandes capitales es una de las grandes asignaturas pendientes. ¿Precio? Eso es otro cantar. Empezaremos por 150 millones de euros y de ahí ya iremos viendo en cuánto se queda finalmente. El Valencia se ha lanzado esta semana al mercado con moderada ínfula. El viejo y legendario Mestalla busca comprador, un golpe sin duda para los nostálgicos pero una cruda realidad que ha dado mucho que hablar en las últimas dos décadas. Que el Valencia se haya puesto en manos de CBRE, una firma internacional de consultoría y servicios inmobiliarios, no quiere decir ni mucho menos que vaya a ser coser y cantar. CBRE puede tener contactos por todo el globo terráqueo pero eso no es sinónimo de garantía de encontrar un comprador. El reloj, con fecha agosto de 2027, ya se ha puesto en marcha para esta firma que tiene ante sí un desafío mayúsculo, reto que ha dejado un sinfín de cadáveres por el camino, algunos de ellos perjudicados por su propia vanidad

90 millones (2007-2010)

La soberbia de Juan Soler

El capítulo de presidentes en la historia del Valencia da para pasar un buen rato. Por supuesto, en todo lo que envuelve al Nou Mestalla y por añadidura al destino del viejo estadio, es inevitable tener muy presente a la persona que participó directamente en el origen de la 'criatura': Juan Soler. El empresario llegó a lanzarse al ruedo anunciando oficialmente que iba a comprar por 90 millones de euros una de las cinco pastillas de terreno. Soler hablaba sin tapujos por aquel 2027 de «pelotazos urbanísticos», incluyendo en el pack tanto Porxinos como la recalificación del recinto de la avenida de Suecia.

Por supuesto, el movimiento de quien entonces era el máximo accionista valencianista dio mucho que hablar. Tanto, que en diciembre de 2009, en un escenario ya complicadísimo financieramente hablando para el club, se oficializó la recompra: «Se ha formalizado entre el Valencia C.F. SAD y la entidad Urbanas de Levante S.A. la recompra de la parcela R1 del actual estadio de Mestalla, que esta última sociedad había comprado en su momento al Valencia C.F. Así, han quedado liquidadas entre las partes todas las obligaciones derivadas de la recompra», explicaba el club. Hasta ese momento, Soler sólo había cubierto el pago de 13,5 millones de euros de los noventa totales. Además, mantenía en situación de demora un pagaré por 26,5 millones de euros.

La primera consultoría (2010)

Firma con Richard Ellis

Tras el paso atrás dado con Soler, el Valencia se estrenó en el mundo de las consultorías inmobiliarias dándole a la firma Richard Ellis la exclusividad de la venta. Le dio seis meses de plazo, hasta el 30 de junio de 2010. El precio sería hoy en día una bomba: la venta se tenía que hacer por un importe superior a los 275 millones de euros, llevándose la consultora un 1%.

El rocambolesco anuncio (2008)

Los 400 de Vicente Soriano

Antes de legar a Richard Ellis, el capítulo lo escribió Vicente Soriano, el presidente que pasará a la historia, entre otras cosas, por asegurar que tenía ya comprador para la parcela por 400 millones de euros. Soriano estuvo 315 en la presidencia y se fue sin vender el solar y con las obras definitivamente paralizadas por falta de fondos.

La maniobra de Bankia (2011)

Rato, Newcoval y la UCO

El Valencia estaba en manoz de Bankia. Lo que nadie podía esperar (o sí si recordamos el suceso casi de película entre Juan Soler y Soriano) es que el club apareciera en una investigación de la UCO. Lo que faltaba. La Guardia Civil, en su investigación por el caso Rato, destapaba que el Valencia CF «intercambiaba con Newcoval una serie de construcciones y terrenos a cambio de financiación, liquidación de préstamos pendientes de pago a entidades bancarias y la construcción y finalización de instalaciones deportivas». Rato facilitó que Bankia concediera un crédito de casi 350 millones de euros para financiar una operación en la que participaban una de las empresas de su trama, Newcoval, y el Valencia. Incluía la terminación del Nou Mestalla y la venta del solar. Por fortuna, la operación entre Newcoval y el Valencia CF no llegó a finalizarse y se frustró precisamente por la salida de Rato de la presidencia de Bankia en mayo de 2012.

La promesa de Aurelio (2014)

Lim y esos 150 millones

Casi calcado a lo de Soler. En boca de Aurelio Martínez, Peter Lim se comprometía a comprar la parcela por 150 millones si el solar no se vendía en dos años. No hay más preguntas señoría, han pasado once años desde entonces.

Acuerdo global (2018)

El fracaso con Deloitte

Deloitte declinaba esta semana a hacer ninguna declaración a LAS PROVINCIAS sobre lo que ocurrió tras firmar en mayo de 2018 con el Valencia (Anil Murthy) un acuerdo que incluía «el traslado del Valencia al nuevo campo en la campaña 2021-22, así como de la venta del estadio». Deloitte se iba a encargar de la financiación global de la operación; de la venta del solar; iba a supervisar el proceso de finalización del nuevo estadio, y hasta el plan de negocio y venta del terciario del Nou Mestalla. Fracaso absoluto.

La cooperativa (2019)

El fiasco de ADU

Fue sin duda el momento que más se aproximó de todos. El cooperativismo que promulgaba ADU murió en la orilla (tenía la exclusividad hasta octubre de 2019). Santa Isabel, su cabeza visible, llegó a hablar en su momento de tener ya el compromiso de más del 54%. Ahí quedó todo.