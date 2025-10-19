Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aspecto del viejo Mestalla. IVÁN ARLANDIS

Los cadáveres de la venta de Mestalla

De los 90 millones de Soler a los 150 que iba a pagar Lim por la parcela, sin olvidar los 400 de Soriano| El Valencia se ha lanzado al mercado inmobiliario con CBRE, lo mismo que hizo años atrás y pinchó con Richard Ellis, con Deloitte y hasta con ADU

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:45

Se vende parcela de 90.000 metros cuadrados de uso residencial y terciario, en una de las mejores zonas de Valencia. El cartel es apetitoso, ... sin duda, en tiempos además donde la escasez de viviendas en las grandes capitales es una de las grandes asignaturas pendientes. ¿Precio? Eso es otro cantar. Empezaremos por 150 millones de euros y de ahí ya iremos viendo en cuánto se queda finalmente. El Valencia se ha lanzado esta semana al mercado con moderada ínfula. El viejo y legendario Mestalla busca comprador, un golpe sin duda para los nostálgicos pero una cruda realidad que ha dado mucho que hablar en las últimas dos décadas. Que el Valencia se haya puesto en manos de CBRE, una firma internacional de consultoría y servicios inmobiliarios, no quiere decir ni mucho menos que vaya a ser coser y cantar. CBRE puede tener contactos por todo el globo terráqueo pero eso no es sinónimo de garantía de encontrar un comprador. El reloj, con fecha agosto de 2027, ya se ha puesto en marcha para esta firma que tiene ante sí un desafío mayúsculo, reto que ha dejado un sinfín de cadáveres por el camino, algunos de ellos perjudicados por su propia vanidad

