El CACV denuncia a Netflix ante la CNMC por posible manipulación en el documental sobre Vinicius Jr

El Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) ha remitido una queja formal a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ( ... CNMC) contra la plataforma Netflix, a raíz del documental «Baila, Vini», centrado en la figura del futbolista del Real Madrid Vinicius Jr. El organismo regulador valenciano considera que el contenido podría incurrir en una falta de veracidad en relación con los discursos de odio, y ha solicitado la apertura de un expediente de investigación.

Según el informe emitido por el CACV tras analizar la reclamación recibida, concluyen que existen indicios de manipulación de audio y subtitulado intencionado, lo que, a juicio del órgano, proyecta una imagen distorsionada de la realidad y atribuye falsamente una conducta racista a la totalidad de los aficionados valencianistas que asistieron al partido entre Valencia y Real Madrid, correspondiente a la jornada 35 de LaLiga en la temporada 2022/2023. El regulador señala que esta actuación podría suponer una acusación indirecta de racismo a decenas de miles de personas, sin contar con una base verificada. La denuncia se refiere concretamente al minuto 4 del documental, en el que supuestamente parte de la grada de Mestalla gritó a modo de cántico «mono, mono» al jugador brasileño, según aparece en los subtítulos del vídeo. Sin embargo, de acuerdo con otros documentos audiovisuales del evento analizados, el cántico mayoritario habría sido «tonto, tonto».

El CACV recuerda que, al tratarse de un documental y no de una obra de ficción, existe un deber de veracidad y una obligación de ajustarse a los hechos reales. «Resulta especialmente grave que no se respete, o al menos no se contraste, la veracidad de estos contenidos y, peor aún, que se falsee la realidad en aras de una intención discursiva», señala el informe. Además de instar a la CNMC a abrir una investigación y, en su caso, solicitar la rectificación del contenido, el CACV ha pedido que la queja sea trasladada al European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA) y al regulador audiovisual de los Países Bajos, el Commissariaat voor de Media (CVDM), país donde Netflix tiene su sede en Europa.

La denuncia fue tramitada por la Comisión sobre el Carácter Formativo de los Medios de Comunicación y Derechos de la Ciudadanía del CACV, en el marco de las competencias del Consell en materia de vigilancia y protección de los derechos y valores constitucionales y estatutarios en los medios audiovisuales. El CACV, que ya abordó este tipo de problemáticas en su informe «Discursos de odio: libertad de expresión, redes sociales y esfera pública» publicado en 2023, subraya la responsabilidad de los creadores de contenidos y medios para evitar que los discursos de odio generen imágenes distorsionadas de la realidad. La decisión fue adoptada en la sesión plenaria del organismo celebrada en julio de 2025.