El billete para octavos se juega en Old Trafford Cheryshev y Rodrigo, durante el entrenamiento de ayer del Valencia en Old Trafford. / AFP El Valencia debe aprovechar la crisis en el conjunto inglés y tomar ManchesterMarcelino se olvidará de las rotaciones y apostará por el equipo de gala para refrendar la mejoría de San Sebastián HÉCTOR ESTEBAN Martes, 2 octubre 2018, 01:43

El Valencia comparecerá esta noche en Old Trafford con una sensible mejoría. La victoria en Anoeta ha sido el reconstituyente que ansiaba el equipo de Marcelino. El Valencia no anda fino pero empieza a carburar. Lo que parece un pequeño paso en realidad es una zancada de gigante. El inicio de Liga ha sido angustioso. Siete jornadas han tenido que pasar para sumar tres puntos. La situación generaba insomnio a Marcelino, que maldecía el mal fario de su equipo. Ahora, el triunfo en San Sebastián permite ver el corto plazo con más tranquilidad y ha permitido liberar tensiones. Fundamental para un equipo atenazado cuyo fuerte es el colectivo. Entre el calvario de la Liga se coló el atropello de la Champions. La Juventus vapuleó al Valencia con y sin Cristiano Ronaldo. Sobresalientes en ataque y excelentes en defensa. El técnico concluyó que a su equipo todavía le falta mucho para mirar de frente a los más grandes de Europa. Reflexión realista.

Nadie dijo que el grupo de Champions del Valencia iba a ser fácil. Con el primer puesto casi adjudicado por decreto para los italianos, el otro boleto se lo tendrían que jugar el Manchester United y el Valencia. En otra época, los ingleses serían favoritos indiscutibles. Pero hoy en día en Old Trafford las aguas bajan más que revueltas. Mourinho es capaz de llevar a un equipo a la gloria o a despellejarlo por su absurdo narcisismo. Entrenador malcriado. Y en esto último trabaja con Pogba como enemigo. El luso tiene la capacidad de que sólo se hable de él. Lo demás no importa. El Manchester viene de caer eliminado en Copa y de cosechar una dura derrota ante el West Ham. El teatro de lo sueños es hoy una pesadilla para el United.

Y ahí es donde tiene que pescar el Valencia. Marcelino tiene la oportunidad de que su nombre suene en Europa y de que su equipo se ponga de cara para superar la fase de grupos. La derrota contra la Juventus entraba en la agenda. Una victoria hoy en Manchester consolidaría el ánimo de la tropa, alejaría el mal inicio de la temporada y le diría al Barcelona, próximo invitado en Mestalla, que el Valencia ha vuelto.

Marcelino irá con todo. Ni queda otra ni se entendería otra opción. En Anoeta hubo rotaciones para sacar hoy al equipo de gala. Los cambios funcionaron. Garay y Paulista se perfilan como los centrales titulares. El argentino por experiencia y jerarquía. El brasileño, por su conocimiento de la Premier. Piccini es el más lateral diestro de todo el equipo y Gayà es inamovible. El descanso en Anoeta le vendrá bien.

Las dudas están en el centro del campo. El asturiano es cuadriculado en su 4-4-2. Huye de las modas. El Manchester es un equipo donde el físico pesa más que la técnica. Kondogbia es fijo y lo normal es que el fútbol emane de las botas de Parejo. Para ganar músculo se podría pensar en la opción de Coquelin junto a su compatriota, algo que podría llevar al de Coslada al banquillo. Una variable que tiene más pinta de plan B en función del resultado.

Guedes progresa adecuadamente y los partidos le han dado el ritmo que necesita para rendir al máximo nivel. Es fundamental para el ataque. En la otra banda, Soler se ha encargado de borrar cualquier debate. En Anoeta hizo un partidazo, se ha echado al equipo a la espalda y esta noche el partido le va como un guante. La opción de Coquelin también se puede considerar. En la línea de ataque, Rodrigo y Gameiro.