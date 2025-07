¿Hace bien el Valencia al vender a Yarek?

Ron Gourlay va a tener que ponerse las pilas y empezar a entender lo más rápidamente posible la idiosincrasia de la afición del Valencia. Justo ... el día en el que el escocés estrena despacho en las oficinas del club de Mestalla, ya se ha abierto un intenso debate entre los seguidores blanquinegros respecto a la idoneidad o no de la operación que va a hacer que Yarel Gasiorowski Hernandis (Polinyà del Xuquer, 12-1-2005) deje de ser valencianista y se enfunde ya la camiseta del PSV neerlandés. En torno a los 10 millones de euros tienen la culpa de que Meriton -y también Ron Gourlay- hayan dado el visto bueno final a una operación que es, por así decirlo, la primera del verano en lo que al Valencia se refiere.

Yarek pasó las pruebas médicas con el Valencia hace unos días, se entrenó en Paterna el lunes por la mañana pero por la tarde cogió ya un vuelo rumbo a Holanda, dejando atrás el club que le formó desde pequeño y sumándose así a la lista de canteranos por los que Peter Lim ha hecho caja. Al menos, con Yarek no ha cometido Meriton una pifia de la envergadura que se cometió con Kang In Lee, al que después de años de formación le dejó marchar completamente libre al Mallorca sin obtener ningún dinero por traspaso.

La situación que se ha dado con Yarek ha dado todo tipo de opiniones entre los aficionados. Los hay que valoran el pellizco que ha dejado en el club, los hay que critican que sólo se haya reservado el Valencia el 15% de una futura venta y los hay que consideran que el club debería haber protegido a una de las promesas de la cantera, pese a que teóricamente no entraba en los planes de Carlos Corberán, que tiene claro que sus centrales titulares con hoy por hoy César Tárrega y Mosquera, teniendo en nómina además a Diakhaby, Comert y Cenk. Lo que pasa es que se desconoce cómo va a terminar el culebrón de Mosquera y el Arsenal, que podría cambiar radicalmente el actual escenario.

Habrá que ver, no obstante, qué estrategia toma el Valencia en lo que a esos 10 millones que va a ingresar del PSV se refiere. Gourlay debe reinvertir ese dinero en la plantilla si no quiere tener el primer roce serio con el entrenador, que consideraba que Yarek no estaba entre sus preferidos para la defensa del Valencia 2025-26. Ahora bien, en el pasado mercado de enero, Yarek también se encontró con una situación similar y también el PSV quiso incorporarlo -la oferta era sensiblemente menor- pero fue en ese momento el Valencia el que se negó a dejarlo marchar, por las dudas que existían con Diakhaby y su estado físico tras la lesión. A Yarek no le sentó nada bien que las circunstancias jugaran en su contra porque apenas disfrutó de minutos. Incluso decidió cambiar de representante.

El PSV se lleva al que fuera el jugador más regular del Europeo que conquistó la selección española sub-19, adelantándose al Feyenoord que también estaba interesado en hacerse con este jugador de 20 años de madre valenciana y padre polaco. En el PSV, con Peter Bosz en el banquillo, Yarek está llamado a ser una pieza importante desde que se fue Olivier Boscagli al Brighton.