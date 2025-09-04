Beltrán y Ramazani vienen al Valencia dispuestos a reivindicarse

Uno que viene teóricamente para meter goles, otro para darlos. Uno que tiene un diálogo envolvente, propio de los argentinos, otro al que le cuesta ... expresarse y que no ha dudado en señalar que le cautivó el «amor» del Valencia cuando se planteó su incorporación. Son los últimos fichajes que hizo el Valencia este verano y que este jueves han sido presentados en la ciudad deportiva de Paterna con Carlos Corberán -se supone que Gourlay está fuera de la ciudad- como testigo sentado en la primera fila y acompañándolos después en la pose con sus respectivas camisetas. Lucas Beltrán y Ramazani han preferido no mojarse sobre cuál debe ser el objetivo real del equipo en la presente temporada.

«Somos un equipo y un plantel que entrenará durante la semana para afrontar el partido de la mejor manera. He visto a mis compañeros, buena gente, el grupo de trabajo es bueno. La Liga es un torneo muy difícil, nadie nos puede asegurar nadie. Seguramente daremos lo mejor todos los días, trabajando durante la semana», ha afirmado el delantero argentino, que se ha llegado a definir tanto como atacante como jugador de enganche. «Debemos ser un equipo competitivo y afrontar el siguiente partido lo mejor posible», ha manifestado escuetamente un Ramazani que, debido a su dificultad por entender el castellano, ha protagonizado alguna que otra anécdota en la comparecencia.

Ambos futbolistas llegaron influenciados por dos ex. A Beltrán le empujó Barrenechea y Ramazani tuvo una especial relación con Sadiq, con quien tuvo en las redes sociales varios guiños en los últimos días de mercado. «Me hubiera gustado jugar con él, pero es fútbol», ha confesado Ramazani, un enamorado en su día de David Villa.

A Beltrán el club le había preparado un mensaje de Ayala y a Ramazani un vídeo de bienvenida de Vicente. Aún así, Lucas Beltrán ha relatado tanto su relación con Enzo Barrenechea como la vinculación de algunos miembros de su familia con la entidad valencianista. «Hablé con Enzo. Desde chicos somos en la misma ciudad y nos enfrentamos desde los diez años. Me dijo cosas lindas de la ciudad, que no me voy a querer ir. Su familia está aquí, seguramente nos juntaremos con su familia y comeremos algún asado. Y me dijo que Mestalla es increíble. Mi tío y mi primo son de Lleida y vinieron desde Argentina hace veinte años y como jugaba Pablo Aimar se hicieron hinchas del Valencia. Mi primo tiene un tatuaje del Valencia».

Tanto uno como otro llegan al Valencia con ese espíritu reivindicativo en sus respectivas carreras. Por ellos, sus clubes de origen pagaron una buena suma. Ahora, sin embargo, recalan en Mestalla como cedidos. «En el primer año en la Fiorentina hice un año bastante bueno, llegamos a una final pero la perdimos. El segundo año no me pude expresar al máximo, tal vez por la Liga, por el ritmo... Estando aquí, podría volver a sentirme de la mejor manera, como me he sentido antes», apuntaba el delantero, mientras que el extremo ha dicho: «Venir aquí me puede ayudar mucho».

Con Corberán a apenas un metro de distancia, los jugadores no han dudado en admitir la exigencia que el técnico plasma sobre el terreno de juego en los entrenamientos. «Desde el primer día se nota en los entrenamientos. El fútbol italiano es más cerrado, aquí más ritmo y más intensidad, con más espacios en la defensa, más abiertas». Ramazani dio su mejor versión en el Almería. «Me gusta mucho el fútbol español, cuando estuve aquí me gustó y jugué mucho. He disfrutado mucho. El mister me empuja siempre, quiere lo mejor de mí y quiere la mejor versión de mí».