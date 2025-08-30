El Barça-Valencia se jugará el domingo 14 de septiembre a las 21 horas pero aún sin campo decidido
El club catalán confía en que el Ayuntamiento le dé el permiso para abrir parcialmente el Spotify Camp Nou| El partido del Levante contra el Betis en el Ciutat se disputará también en la jornada dominical a las 16.15 horas
Valencia
Sábado, 30 de agosto 2025, 19:41
Al menos ya hay día y hora. El Barça-Valencia se disputará el domingo 14 de septiembre a las 21 horas. Es lo que ha ... hecho público este domingo LaLiga. Se trata de la jornada 4, la primera que se disputará después del parón de selecciones que se produce tras este fin de semana.
El Valencia lleva días esperando la designación de este encuentro, sin duda uno de los más atractivos de la temporada. El problema con el que se encuentra es que aún sabiendo el día y la hora, de momento lo que se desconoce es dónde se jugará, ya que el FC Barcelona tiene obras en el Spotify Camp Nou y necesita para abrirlo parcialmente (con 27.000 espectadores en la grada) el visto bueno del Ayuntamiento. Aún no se ha producido este último requisito y las opciones no eran fáciles para el Barça.
Lo normal es que se hubiera disputado en Montjuic pero justo el viernes hay un concierto y no daría tiempo adecuar la instalación para el partido. La otra posibilidad era el Johan Cruyff, con el problema del reducido aforo, lo que obliga a un permiso especial. Motilivi en Girona era la otra vía que se había barajado.
Además, esta jornada 4 depara un Levante-Betis en el Ciutat que se jugará también el domingo pero a las 16.15 horas, un encuentro vital para los azulgrana.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.