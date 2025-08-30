Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se desploma este domingo para despedir agosto: las horas gratis con la nueva tarifa
Fermín López, Ferran Torres y Frenkie de Jong celebran el gol del neerlandés ante el Valencia. AFP

El Barça-Valencia se jugará el domingo 14 de septiembre a las 21 horas pero aún sin campo decidido

El club catalán confía en que el Ayuntamiento le dé el permiso para abrir parcialmente el Spotify Camp Nou| El partido del Levante contra el Betis en el Ciutat se disputará también en la jornada dominical a las 16.15 horas

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Sábado, 30 de agosto 2025, 19:41

Al menos ya hay día y hora. El Barça-Valencia se disputará el domingo 14 de septiembre a las 21 horas. Es lo que ha ... hecho público este domingo LaLiga. Se trata de la jornada 4, la primera que se disputará después del parón de selecciones que se produce tras este fin de semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en la grada de Mestalla
  2. 2 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  3. 3 El precio del butano para la primera semana de septiembre
  4. 4 La Lotería Nacional del sábado deja el primer premio en el municipio donde fue enterrado el hijo de un Papa y otras doce localidades
  5. 5

    El desplome de la natalidad dispara las plazas vacantes en los colegios de Valencia
  6. 6

    La mujer que dejó huella en el arte urbano valenciano pintando conejos rosas
  7. 7 Condenada a dos años de prisión una directora financiera por estafar 154.000 euros a su empresa en Valencia
  8. 8 Decathlon abre nueva tienda en Valencia
  9. 9 Una fuerte tormenta eléctrica sacude el interior de Valencia
  10. 10

    Morant indigna al sector crítico de Compromís

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Barça-Valencia se jugará el domingo 14 de septiembre a las 21 horas pero aún sin campo decidido

El Barça-Valencia se jugará el domingo 14 de septiembre a las 21 horas pero aún sin campo decidido