El Barça-Valencia se jugará el domingo 14 de septiembre a las 21 horas pero aún sin campo decidido

Al menos ya hay día y hora. El Barça-Valencia se disputará el domingo 14 de septiembre a las 21 horas. Es lo que ha ... hecho público este domingo LaLiga. Se trata de la jornada 4, la primera que se disputará después del parón de selecciones que se produce tras este fin de semana.

El Valencia lleva días esperando la designación de este encuentro, sin duda uno de los más atractivos de la temporada. El problema con el que se encuentra es que aún sabiendo el día y la hora, de momento lo que se desconoce es dónde se jugará, ya que el FC Barcelona tiene obras en el Spotify Camp Nou y necesita para abrirlo parcialmente (con 27.000 espectadores en la grada) el visto bueno del Ayuntamiento. Aún no se ha producido este último requisito y las opciones no eran fáciles para el Barça.

Lo normal es que se hubiera disputado en Montjuic pero justo el viernes hay un concierto y no daría tiempo adecuar la instalación para el partido. La otra posibilidad era el Johan Cruyff, con el problema del reducido aforo, lo que obliga a un permiso especial. Motilivi en Girona era la otra vía que se había barajado.

Además, esta jornada 4 depara un Levante-Betis en el Ciutat que se jugará también el domingo pero a las 16.15 horas, un encuentro vital para los azulgrana.