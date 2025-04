El Ayuntamiento rechaza las alegaciones del Valencia CF sobre el pabellón de Benicalap

Héctor Esteban Valencia Jueves, 17 de abril 2025, 15:18 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Valencia ha dado respuesta a todas las alegaciones presentadas por el club al proyecto del polideportivo que irá en la parcela de ... Corts Valencianes junto al Nou Mestalla y viene a decir que el proyecto tiene que estar en marcha lo antes posible. El pabellón de Benicalap es uno de los asuntos que todavía estaba en el aire pero el Valencia ya tiene claro –siempre con las reservas que todas estas cuestiones acarrean– que el pago de los 11,2 millones de euros que debe efectuar al Consistorio se realizará en septiembre. Hasta que ese dinero no conste en las arcas municipales, no se pueden desbloquear los derechos urbanísticos que afectan al uso terciario de la parcela de Corts Valencianes. Sin dinero para el pabellón, no hay luz verde para que el grupo Atitlan –pagó 35 millones– pueda poner en marcha el proyecto con esas dos torres que tiene previsto construir junto al estadio.

El Valencia CF había presentado varias alegaciones, a las que la Fundación Deportiva Municipal ya ha dado respuesta. La primera de ellas pretendía que la licitación del polideportivo se calculara conforme a los módulos del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE). Una petición que ha sido rechazada porque esta cuestión no figuraba ni en el convenio de colaboración entre el Valencia CF y el Ayuntamiento firmado en 2007 ni en la modificación del plan ATE, aprobado por el pleno en junio de 2024. Además, apunta que el proyecto presentado es de 2022, por lo que necesitará ser reactualizado en relación a honorarios, maquinarias y equipos. El Valencia pide también que en el caso de que la licitación quedará desierta, el club no tendría que asumir la contingencia sino que debería ser el Ayuntamiento, que es quien realiza el pliego. Una alegación que también ha sido rechazada ya que desde la Fundación entienden que si el proyecto queda desierto es porque el club aporta una cantidad insuficiente para la ejecución del polideportivo de Benicalap. El club entiende también, según su tercera alegación, que su responsabilidad finaliza una vez entregue el proyecto y el ingreso del coste del Ayuntamiento. Un opinión que tampoco se comparte desde el gobierno municipal, que hace entender al club que si la licitación queda desierta, habría que abrir un nuevo proceso con un coste diferente y que si el club no lo acata, estaría incumpliendo uno de sus grandes compromisos sobre la construcción del nuevo estadio. El Ayuntamiento exige además un proyecto completo y bien detalla, y recuerda la necesidad de incorporar un seguimiento arqueológico de las excavaciones, un dato que por ahora no está recogido en la propuesta que ha presentado el Valencia CF. Además, el proyecto de construcción deberá ser supervisado en todos sus pasos, como marca la normativa, se tienen que incluir los honorarios de los facultativos de la obra. El mismo día que se reiniciaron las obras del Nou Mestalla, el concejal Juan Giner fue claro sobre el multiusos de Benicalap: «Una vez consigne el importe del polideportivo, por parte del Ayuntamiento se iniciará la redacción del proyecto y las obras para cumplir con el barrio de Benicalap. El Valencia CF en ningún caso va a poder obtener licencia del terciario, de la actividad terciaria en el nuevo Mestalla, si no ha consignado en las arcas municipales el importe del polideportivo».

