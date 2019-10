Ayala, la peor pesadilla de Ronaldo El Valencia C. F. presenta a el exjugador Fabian Ayala como nuevo director deportivo encargado de la zona de Sudamérica / damián torres «Ha sido el jugador que más me ha pegado en mi carrera», reconoce el brasileño LOURDES MARTÍ Lunes, 14 octubre 2019, 11:46

Han pasado muchos años de los enfrentamientos entre Ronaldo Nazario y Francisco Fabián Ayala. Pero el delantero brasileño, ex de Real Madrid y Barça no olvida la contundencia del excentral del Valencia. Ayer, en el Festival del Sport, gala tradicional de la Gazzeta del Sport, el ariete campeón del Mundo habló de Ayala. El defensa argentino acudió a la cita por su paso por el Milan, equipo en el que jugó tras defender el escudo del club de Mestalla. «Probablemente ha sido el jugador que más me ha pegado en mi carrera. Cada vez que me acercaba a él, me amenazaba y jugaba siempre al límite. Yo sólo intentaba defenderme», comentó Ronaldo.

Ayala forma parte en la actualidad de la directiva de la Selección Argentina y hace poco regresó a Mestalla. El exfutbolista estuvo en el estadio que tantas veces coreó su nombre en el choque de Champions entre Valencia y Ajax que terminó con la goleada del conjunto holandés lo que supuso la primera derrota de los de Celades en Champions.