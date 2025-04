Un asesor financiero, el héroe del lejano último asalto del Valencia al Bernabeú

Jorge Zarco Valencia Viernes, 4 de abril 2025, 22:54 Comenta Compartir

Aunque a día de hoy parezca imposible, hubo una época en la que el Valencia visitaba el Santiago Bernabéu y se permitía mirar a la cara al Real Madrid. De aquellos años, de aquel equipo campeón ya no queda nada, y ahora la única aspiración es conseguir algún punto que ayude a lograr la permanencia. Sin embargo, la confianza en lograr sacar algo positivo es tan baja que tres titulares como Gayà, Rioja y Foulquier vieron la amarilla ante el Mallorca para cumplir ciclo de sanción en el feudo madridista.

Para encontrar el último triunfo 'che' en el estadio de la Castellana hay que remontarse al año 2008. El equipo dirigido en aquel entonces por Koeman también peleaba por la salvación y logró un sorprendente triunfo como el que sería el de los de Corberán este sábado. Uno de los héroes de aquel encuentro fue Javier Arizmendi, que marcó el 2-3 definitivo en el minuto 89 tras una gran cabalgada por banda.

Sin duda, fue probablemente la noche más importante del exfutbolista, que actualmente trabaja como asesor financiero. Colgó las botas con tan solo 29 años en 2014 después de rescindir su contrato con el Deportivo de la Coruña y tiempo después comenzó su nueva vida laboral.

Arizmendi había estudiado Administración y Dirección de Empresas y cuando sintió que el fútbol ya no le motivaba decidió centrarse en el campo de la economía. «Me di cuenta de una carencia que tenía yo y muchos de mis compañeros. Estábamos ganando un dinero durante nuestros años de fútbol y nuestra carrera se acaba pronto. Por eso, había que saber invertir ese dinero o conservarlo o ahorrarlo porque en muchas ocasiones no somos conscientes de las necesidades futuras que vamos a tener, pero estas llegan y el grifo de los ingresos se cierra, pero el de los gastos sigue abierto», aseguró en una entrevista en 'As'.

Ahora, asesora a futbolistas y todo tipo de clientes, en un trabajo totalmente distinto: «Ahora no hay hitos tan importantes, pero se disfruta de forma diferente, El foco lo tienes mucho más en tu familia, en tus hijos, no estás tan exigido en el corto plazo para obtener resultados y ahora disfrutas más de los pequeños momentos o de momentos que antes no valorabas tanto».

Regresando a aquel triunfo en el Bernabéu, del que ya han pasado 17 años, el Valencia se impuso por 2-3 con doblete de Villa y gol de Arizmendi. En el Real Madrid Raúl marcó dos tantos para remontar el 0-1 inicial, pero los de Koeman lograron darle la vuelta al marcador.

