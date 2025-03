Arón Canet luce con orgullo los colores del Valencia en el GP de las Américas

El piloto de Corbera, conocido por su carácter carismático y su fuerte arraigo a la Comunidad Valenciana, no ha dudado en mostrar su apoyo al ... club che en múltiples ocasiones. Esta vez, su elección de vestimenta no pasó desapercibida y ha generado una oleada de comentarios positivos en redes sociales, donde los seguidores del Valencia CF han aplaudido su fidelidad a los colores de Mestalla.

La aparición de Canet con la elástica del Valencia CF llega en un momento clave de la temporada, tanto para el piloto como para el equipo de fútbol. Mientras Canet lucha por afianzarse en los puestos de cabeza en Moto2, el Valencia sigue peleando en LaLiga en busca de no descender. Su guiño al club es un recordatorio de que el sentimiento valencianista trasciende el fútbol y se extiende a otras disciplinas deportivas. Además en la parte delantera del pecho como si de una final se tratara, la camiseta de Canet lleva serigrafiado la fecha del GP: «GP of The Americas, Austin, Texas (28-30 marzo)».

No es la primera vez que el piloto muestra su apego a la tierra que le vio nacer. En noviembre de 2024, tras ganar el Gran Premio Solidario de Barcelona, Canet dedicó su victoria a las víctimas de la dana que afectó gravemente a la provincia de Valencia. El club valencianista no ha tardado en reaccionar con entusiasmo a este gesto de Canet.