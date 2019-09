Alemany quiere resolver su salida antes del parón Mateo Alemany. / j. monzó El aún director general del Valencia no viajó a Bilbao y espera la autorización de Peter Lim para desvincularse del proyecto de Meriton J. C. VILLENA Lunes, 30 septiembre 2019, 00:37

bilbao. Mateo Alemany es el último coletazo de la crisis institucional en el Valencia que ya se a llevado por delante a Marcelino García Toral y Pablo Longoria. El complejo contrato del aún alto directivo de la entidad está ralentizando las fechas, para desespero de un Mateo Alemany que se pone como fecha tope, tal y como pudo confirmar este periódico en Bilbao, el parón de Liga que llegará tras la disputa de la jornada del próximo fin de semana, donde el Valencia recibirá al Alavés el sábado 5 de octubre.

El mallorquín no viajó con la expedición oficial a Bilbao. Una circunstancia sin precedentes pero que con su cargo totalmente desactivado de funciones no tiene ningún sentido que lo hiciera. La presencia de Alemany en la expedición, con los jugadores sabedores de que va a abandonar la entidad, no sumaría a la tranquilidad de un vestuario que ya ha sufrido demasiados golpes. Los pesos pesados, de puertas para adentro de Paterna, siguen sin comprender lo que ha ocurrido. La ruptura entre Alemany, que se citó esta semana con Marcelino en Valencia (los dos guardan una estrecha relación), y el presidente Anil Murthy es total con lo que el mallorquín sólo espera el visto bueno de Peter Lim para firmar su desvinculación con el proyecto de Meriton. Cuando ocurra la cúpula deportiva del último título del club, la Copa, pasará a la historia.