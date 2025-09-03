Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pablo Aimar, durante un partido con el Valencia. efe

Aimar: «No es culpa de la cigüeña que ya no haya gambeteadores en el fútbol»

La leyenda del Valencia analiza el actual juego a dos toques y responsabiliza a los entrenadores de que cada vez salgan menos jugadores hábiles con el balón

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:48

«Vamos Pablito Aimar, que la gloría llegará. Como Kempes y el Piojo, otro pive inmortal». Si la persona que lee este texto es seguidora ... del Valencia, es imposible que no haya leído la frase entonando una de las canciones más míticas de la grada de Mestalla. Aimar enamoró al valencianismo entre 2001 y 2006 con si juego mágico, donde la gambeta era una sus señas de identidad. Ese regate está en peligro de extinción en un fútbol cada vez más rápido en la distribución del balón a uno o dos toques. El ahora técnico asistente en la selección, donde también ha desarrollado trabajos con las categorías inferiores, ha abierto el debate sobre la caída del número de jugadores creativos en los equipos.

