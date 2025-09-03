Aimar: «No es culpa de la cigüeña que ya no haya gambeteadores en el fútbol» La leyenda del Valencia analiza el actual juego a dos toques y responsabiliza a los entrenadores de que cada vez salgan menos jugadores hábiles con el balón

Juan Carlos Villena Valencia Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:48

«Vamos Pablito Aimar, que la gloría llegará. Como Kempes y el Piojo, otro pive inmortal». Si la persona que lee este texto es seguidora ... del Valencia, es imposible que no haya leído la frase entonando una de las canciones más míticas de la grada de Mestalla. Aimar enamoró al valencianismo entre 2001 y 2006 con si juego mágico, donde la gambeta era una sus señas de identidad. Ese regate está en peligro de extinción en un fútbol cada vez más rápido en la distribución del balón a uno o dos toques. El ahora técnico asistente en la selección, donde también ha desarrollado trabajos con las categorías inferiores, ha abierto el debate sobre la caída del número de jugadores creativos en los equipos.

Noticia relacionada Triplete de Aimar en el homenaje a Pasieguito En una entrevista concedida a Grupo Ekipo, se mostró contundente a la hora de dar las razones sobre el declive de los futbolistas que dejan sentando al rival en el césped: «Es imposible descubrir la gambeta si entrenaste o jugaste siempre a dos toques desde que eres chiquito. Si hiciste todos los juegos a dos toques luego es imposible que puedas gambetear. En la película de Roberto Baggio hay una discusión con Sacchi donde le plantea esta cuestión. Algo tenemos que ver los que preparamos a los jugadores, los entrenadores. No puede ser que no tengamos nada que ver si cada vez hay menos jugadores hábiles o gambeteadores. No es que culpa de la cigüeña no haya traído más gambeteadores al fútbol sino que es algo que tenemos que ver los que entrenamos».

