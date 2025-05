Adiós al gato de Almenara

Con una presidenta que se esfumó de la noche a la mañana por la puerta de atrás sin decir ni mu; con el nuevo presidente ... sin pisar ni una sola vez Mestalla y sin dirigir ni una sola palabra a la afición; con la destitución de un técnico que como jugador fue una leyenda aunque le acabaron por sobrepasar los resultados; con el fichaje de un entrenador que ha sido toda una sorpresa pero que costó un riñón y parte del otro; con más de 43.000 abnegados espectadores de media en Mestalla; con 25 jornadas consecutivas en puestos de descenso precisamente el año en el que el club decidió subir el precio de los abonos; con un director deportivo que tiene por delante el desafío de saber qué discurso elige para intentar defender mínimamente su estrategia deportiva; con una mínima opción todavía de que el equipo pelee en la última jornada por la Conference League –habría que ganar los dos partidos y que no pasen del empate Rayo, Osasuna y Mallorca–; con más de media docena de futbolistas (Mamardashvili, Barrenechea, Sadiq, Rafa Mir, Aarons e Iván Jaime ya lo tenían claro) para los que esta tarde será su último partido en este escenario con esta camiseta; con otro par de jugadores (Mosquera y Javi Guerra) para quienes el de hoy también puede ser un día para el recuerdo por el verano que les espera y con el merecido homenaje del adiós a Jaume Doménech... así se presenta en pocas palabras este duelo tan especial ante el Athletic de Ernesto Valverde que pone el broche al curso en Mestalla.

En este día en el que Mestalla debe dictaminar sentencias y ofrecer agradecimientos, al Valencia le llega un rival que ni mucho menos renuncia todavía a aspirar a la tercera plaza de la Liga. Que nadie se crea que el Athletic del equilibrado Valverde viene relajado porque puede quedar tercero, cuarto o quinto, con la diferencia de millones que eso conlleva (se juega entre 7 y 14 de diferencia según quede al final entre un puesto y el otro).

Precisamente, ese condicionante de puntos para unos y otros provoca que Jaume Doménech (5-11-1990) no pueda disfrutar de su momento mágico como titular en este día tan especial, ya que nadie duda de que Mamardashvili –otro que se va– será el titular. A sus 34 años, el gato de Almenara recibirá pase lo que pase tras el encuentro el reconocimiento de club, compañeros y afición por su trayectoria y por esa peculiar militancia a estos colores que le distinguen sobremanera.

Lleva más de un año en blanco sin jugar ni un solo minuto. La última vez que lo hizo fue frente al Alavés, precuisamente en Mestalla el 5 de mayo de 2024. 34 minutos duró sobre el campo por culpa de una rotura del recto anterior que le obligó a pasar incluso por el quirófano. En realidad, desde verano de 2022 su participación como valencianista se reduce a siete encuentros en total entre Liga y Copa.

Eso, no obstante, no le impide entrenarse cada día como si fuera el fin de semana siguiente a jugar la final de la Champions. El portero que le dio el último título de Copa del Rey al Valencia se colgará esta tarde el cartel de 'disponible'. No hay arenga en el vestuario y sobre el terreno de juego en el que no participe Jaume, uno de los capitanes de la plantilla y cuyas intenciones –claramente influenciado por su situación familiar– son a priori las de no colgar este verano las botas. Habrá que esperar no obstante a a ver cómo se desarrolla el juego y la decisión que pudiera adquirir Corberán al respecto de un jugador que lleva en la primera plantilla blanquinegra desde hace diez temporadas.

Foulquier, a la espera

En otro momento de la temporada, con Thierry sano, el francés habría dado por supuesto que esta sería su última campaña como valencianista. Pero Foulquier ha sido capaz de transformar lo que parecía una despedida cantada en una opción aún más de futuro. A sus 32 años se ha convertido en una pieza poco menos que vital para Corberán. Profesional bien considerado por sus propios compañeros de vestuario, el debate popular estaría abierto si se sometiera a votación si debe o no seguir, pero con un ajuste salarial, Foulquier puede renovar hasta por dos temporadas más como blanquinegro. Es desde luego un caso significativo de lo que pueden cambiar las cosas en una misma temporada.

Mosquera y Javi Guerra

No es que terminen contrato, es que los dos son tan buenos que es evidente que Peter Lim les va a exprimir todo lo que pueda este verano. Pocas dudas hay respecto a que tanto Mosquera como Javi Guerra son hoy por hoy los dos futbolistas más apetecibles de este Valencia. El centrocampista ya pudo ser el verano pasado jugador del Atlético de Madrid por 25 millones de euros. Mosquera (27-6-2004) renovó hace poco más de un año automáticamente su contrato al cumplirse unas condiciones pero este finaliza en junio de 2026. A Javi Guerra (13-5-2023) le queda por su parte hasta 2027 y si el año pasado iba a ser rojiblanco por 25, la cotización por el centrocampista bien podría superar con holgura los 30 millones.

El fracaso de Aarons

No lo tenía tan difícil Corona. Thierry se lesionó en la rodilla un 27 de octubre. El objetivo para diciembre era encontrar un lateral derecho. Aarons llegó al Valencia el 13 de enero y cuatro meses después su aportación a este equipo se reduce a tres partidos de Liga y uno de Copa. Corberán ha hecho rocambolescas combinaciones y modificaciones de dibujo para adaptar al equipo a esa carencia del lateral derecho cuando no estaba listo Foulquier. Se va siendo prácticamente un desconocido.

El polémico Rafa Mir

Vino como gran estrella para este Valencia 2024-25 y volverá a Sevilla –seguramente le espera un nuevo destino en el futuro– dejando en Valencia un amargo recuerdo por todo lo generado por ese presunto acoso sexual a una joven que enturbió totalmente su militancia como valencianista. Rafa Mir (18-6-1997) lo tenía todo para triunfar en Mestalla y en su curriculum figurará tan solo el gol que marcó en Copa del Rey al modesto Ejea. Habrá que ver aún así cómo se desarrolla el capítulo judicial que todavía tiene pendiente.

Barrenechea e Ivan Jaime

Son dos casos diferentes. A Enzo Barrenechea (22-5-2001) su cesión al Valencia le ha venido de cine para reforzar su fútbol de cara a su club de origen, el Aston Villa de Emery. El Valencia tiene casi imposible obtener la continuidad del argentino, que fue comprado del Juventus por 8 millones de euros. La situación de Iván Jaime (26-9-2000) es diferente. La lesión en el muslo le impidió tener una continuidad cuando apuntaba a pelear por entrar en el once. Hasta cinco partidos estuvo de baja. Demasiado tiempo ausente para pensar que la cesión del Oporto ha resultado todo un acierto.

Sadiq dio aire con sus goles

Se dudaba por su rodilla pero al tercer encuentro con la camiseta del Valencia ya había marcado su primer gol. En total ha sumado cinco dianas en Liga y una en Copa. Umar Sadiq ha supuesto una bocanada de aire importante en lo que al aspecto ofensivo del equipo. Volverá reforzado a la Real Sociedad.

¿Y los que no cuentan?

En este grupo de jugadores que no entran en los planes habituales de Corberán habría que situar a gente como Yarek, Hugo Guillamón, Jesús Vázquez y Canós, por ejemplo. Sin duda, el más llamativo de todos es la situación que vive Hugo Guillamón, un internacional que atraviesa por su momento más bajo en el Valencia. El verano decidirá.