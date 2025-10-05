Abril y Jiménez, sin minutos aún y con España en octavos La selección sub-20 supera a Brasil (1-0) con los dos metas del Valencia en el banquillo mientras el Mestalla de Angulo se hunde en la clasificación

Juan Carlos Valldecabres Valencia Domingo, 5 de octubre 2025, 19:16

Lo que es una magnífica noticia para el fútbol español, desde el punto de vista valencianista tiene sus pegas. Y no porque al Valencia no le interese que dos de sus futbolistas de la Academia lleguen lo más lejos posible en una cita como el Mundial sub-20, sino porque la cruda realidad es que ni uno (Vicent Abril) ni otro (Raúl Jiménez) han tenido la oportunidad de disputar ni un solo minuto y eso tiene efectos secundarios. Sobre todo para el Mestalla que dirige Miguel Ángel Angulo, que parece metido en una dinámica peligrosa en el grupo III de la Segunda RFEF. Ayer, por ejemplo, tampoco pudo lograr la victoria en el Antonio Puchades ya que empató con el filial del Castellón (3-3).

Tras cinco jornadas disputadas, el equipo de Angulo no sabe todavía lo que es la victoria y es último clasificado. Pensar que con Abril o Jiménez aquí el equipo habría sumado más puntos es solo una hipótesis, pero a Angulo seguro que le gustaría tener a ambos. De momento no va a ser posible porque la selección española sub-20 ya está matemáticamente clasificada para los octavos de final del Mundial sub-20.

España venció por 1-0 a Brasil gracias a un gol de Iker Bravo, pero el triunfo de México ante Marruecos dejaba a los españoles terceros del grupo C y teniendo que esperar al resultado del próximo partido, que enfrentaba a Australia y Cuba. La victoria de los australianos sobre los caribeños (3-1) otorgaba de forma matemática el pase a la selección como una de las cuatro mejores terceras clasificadas.

Fran González, el héroe

El meta titular de España es Fran González, jugador que pertenece al Real Madrid y que tiene 1,99 metros de estatura. De momento, los valencianistas Abril y Jiménez tienen que ver este Mundial sub-20 desde el banquillo. No les queda otra porque la actuación del madridista está siendo decisiva, ya que en este partido contra Brasil tuvo intervenciones clave, como una mano milagrosa a disparo de Rhuan Gabriel.

España tenía que aguantar como fuera las embestidas brasileñas y el guardameta fue testigo del agobio que sufrió el equipo español. Fran González fue calificado por la propia Federación como uno de los héroes del partido con su recital de paradas y aseguraba haber vivido «un sueño»: «Estoy encantadísimo de haber podido ayudar al equipo en este escenario, en un Mundial sub-20 y jugándonos la vida contra Brasil». El portero leonés ve en la selección a «un equipazo y un muy buen grupo que luchará por todo» en este Mundial que se disputa en Chile.