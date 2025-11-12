«La ZBE de Valencia es necesaria, pero cuando se aplique mandará al desguace miles de vehículos que aún funcionan perfectamente»

EXTRA Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:34 Compartir

La cuenta atrás ha comenzado aunque no se sabe cuándo se aplicará. Aunque el Ayuntamiento de Valencia ya aprobó la ordenanza definitiva de la Zona de Bajas Emisiones - ZBE y, a partir del 1 de diciembre de 2025, comenzaría a multar a los vehículos sin etiqueta ambiental que circulen por la ciudad, la falta de acuerdo para los presupuestos deja la aplicación en suspenso.

Un total de 278 cámaras, distribuidas en 68 puntos de control en los accesos de la ciudad, leerán las matrículas y comprobarán automáticamente los datos de etiqueta ambiental del vehículo en la DGT.

En el caso de Valencia y según un estudio reciente de dosimetría de NO₂ y el informe del proyecto Prediatics de ITACA-UPV, los valores se sitúan en el límite anual permitido por la normativa europea. Está demostrado que hay una relación directa entre zonas de tráfico rodado y mayor contaminación.

¿Qué coches y motos se verán afectados?

La DGT clasifica los vehículos con etiquetas ambientales de la siguiente forma:

-Etiqueta 0 (azul): eléctricos e híbridos enchufables (más de 40 km de autonomía).

-Etiqueta ECO (verde y azul): híbridos ligeros o a gas.

-Etiqueta C (verde): gasolina desde 2006 (Euro 4, 5 y 6) y diésel desde 2014 (Euro 6).

-Etiqueta B (amarilla): gasolina desde 2000 y diésel desde 2006.

-Sin etiqueta (A): gasolina anteriores a 2000 y diésel anteriores a 2006.

Estos últimos serían los primeros en tener restringido el acceso y aparcamiento en Valencia a partir del 1 de diciembre de 2025, medida que ha quedado temporalmente sin aplicación.

Miles de bajas y el impacto en el sector del automóvil

Desde el punto de vista del sector del automóvil, la medida traerá un gran impacto económico al forzar una renovación del parque móvil en la ciudad de Valencia y provocar un aumento masivo de bajas definitivas de vehículos en la Comunitat Valenciana.

En eldesguace.net, donde se gestionan cada mes cientos de bajas y tasaciones online, ya han detectado un incremento de solicitudes de particulares que preguntan qué hacer con su coche o moto antes de que entre en vigor la ordenanza.

La etiqueta aproxima, pero no mide exactamente lo que contamina un vehículo

El sistema de la etiqueta ambiental se basa en los límites de las normativas EURO de emisiones, pero las etiquetas se determinan en muchos casos por la fecha de matriculación, no por la contaminación real, y hay casos en los que cumple la normativa EURO y con un informe del fabricante se puede corregir y aplicarle la etiqueta», explica Ferrer.

En la práctica, esta clasificación penaliza a quienes mantienen sus vehículos en buen estado para un uso ocasional, obligándolos a desprenderse de ellos antes de tiempo.

Hay que plantearse también cuál es el destino de tantos vehículos que aún funcionan correctamente, como ya ha ocurrido en Barcelona y Madrid. Convertirlos en chatarra, en casos donde alguien lo puede aprovechar, es una lástima, pero muchos propietarios optan por la baja y no quieren complicarse ni venderlos por temor a reclamaciones o garantías, explica Ferrer.

Un reto social y económico

«Detrás de cada coche viejo hay una persona que lo necesita para ir a trabajar.»

El especialista advierte de que muchos ciudadanos no podrán permitirse un vehículo nuevo con etiqueta debido al aumento de los precios actuales, y que esto afectará sobre todo a trabajadores, autónomos y familias con rentas medias o bajas.

No hay que alarmarse, primero porque la medida aún no está en aplicación. Por otro lado, existen excepciones como a vehículos para personas con movilidad reducida, familias numerosas, vehículos históricos y los vehículos sin etiqueta de residentes no tendrán limitado el acceso hasta enero de 2028.

Recomendaciones prácticas para propietarios de un vehículo sin etiqueta en Valencia:

La primera recomendación que nos indica Ferrer es revisar bien si nuestro vehículo, por tipo de motor, pudiera cumplir la normativa EURO de emisiones pero por fecha estuviera catalogado en la DGT con una etiqueta inferior. Hay muchos casos así, donde con un informe del fabricante podemos anotar el cambio y pasar de no tener etiqueta a tenerla.

Tampoco hay que descartar la venta anticipada. Si tenemos un coche sin etiqueta o con etiqueta B, podemos aprovechar que el mercado aún no ha devaluado estos vehículos del todo y se puede vender para su uso en un municipio sin ZBE o para otra comunidad autónoma. Aunque según la etiqueta, conviene conocer bien el calendario para aprovechar el coche hasta unos pocos meses antes de que se deje de poder usar.

Otra alternativa es moderar el uso del coche, por ejemplo si usamos el bono de 48 accesos y lo combinamos con el bono de EMT, podemos reservar el uso del coche para algún día de la semana puntual.

Si por el contrario queremos evitar garantías y planteamos el desguace, conviene comparar precios para conseguir una tasación justa y no esperar a última hora, cuando habrá un aluvión de solicitudes de baja.

Vicent Ferrer es especialista en valoración y gestión de vehículos al final de su vida útil y fundador de eldesguace.net