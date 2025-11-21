Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet confirma un fin de semana invernal en la Comunitat y pone fecha al regreso de lluvias débiles y dispersas
Voluntarios que cruzaron el cauce del Turia por la pasarela de la Torre, 'El puente de la solidaridad'. Jesús Signes

Valencia avanza en la construcción de otra pasarela de la solidaridad junto a Horno de Alcedo y Castellar

Urbanismo y Movilidad barajan otras alternativas para mejorar las conexiones de las pedanías con el resto de la ciudad

Rosana Ferrando

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:28

Comenta

El Ayuntamiento inicia un estudio técnico para ver la viabilidad de una nueva pasarela sobre la V-30 y el cauce del Turia que conecte ... la ciudad con las pedanías Horno de Alcedo y Castellar-Oliveral. La iniciativa de construir puentes peatonales se dio a conocer el pasado agosto, con la intención de mejorar el flujo ciclopeatonal como medida para la recuperación de las pedanías y las zonas afectadas por la dana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
  2. 2 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  3. 3

    La dentista que atendió a la niña fallecida: «Se fue de aquí perfectamente, se empezó a encontrar mal después»
  4. 4 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  5. 5

    El dueño del Ventorro: «Mazón y Vilaplana se fueron entre las 18.30 y las 19 horas. Creo que ya no había más clientes»
  6. 6

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  7. 7 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  8. 8 Cajas de Navidad bajo sospecha en San Antonio de Benagéber
  9. 9 Marta Sánchez revoluciona las redes con unas fotos virales en las que su rostro está totalmente cambiado: «Ni la IA es capaz de reconocerla»
  10. 10

    El drenaje de moda que triunfa entre las valencianas más reconocidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia avanza en la construcción de otra pasarela de la solidaridad junto a Horno de Alcedo y Castellar

Valencia avanza en la construcción de otra pasarela de la solidaridad junto a Horno de Alcedo y Castellar