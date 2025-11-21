Valencia avanza en la construcción de otra pasarela de la solidaridad junto a Horno de Alcedo y Castellar

El Ayuntamiento inicia un estudio técnico para ver la viabilidad de una nueva pasarela sobre la V-30 y el cauce del Turia que conecte ... la ciudad con las pedanías Horno de Alcedo y Castellar-Oliveral. La iniciativa de construir puentes peatonales se dio a conocer el pasado agosto, con la intención de mejorar el flujo ciclopeatonal como medida para la recuperación de las pedanías y las zonas afectadas por la dana.

La construcción de dicha pasarela es, en parte, una respuesta a la evidencia de que durante los días posteriores a la catástrofe, había claras deficiencias peatonales para acceder a los municipios afectados. Por ello, los voluntarios se concentraban, como si de un embudo se tratara, en el 'Puente de la Solidaridad'. Por ese motivo, la pasarela de La Torre adquirió ese nombre. Fue el principal camino por el que llegaban las manos dispuestas a mancharse de barro con tal de colaborar.

El análisis realizado por el Servicio Municipal de Obras y Mantenimiento de Infraestructuras, que depende de la concejaía de Urbanismo, engloba la movilidad ciclopeatonal de las pedanías Horno de Alcedo y Castellar-Oliveral. Por ello, además de la pasarela que reclaman los vecinos, se han planteado otras opciones alternativas.

Tras la dana, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, fijó tres líneas estratégicas de trabajo con el binomio Universidad-Ciudad, compuesto por la Universitat de València y la Universitat Politècnica «para abordar la recuperación de la ciudad que tiene que hacerse de la mano del conocimiento, de la ciencia y de sus universidades». La primera edil indicó que, al igual que se hizo con la riada del 57, su intención era que de la tragedia «surja una estrategia definida para la ciudad, que tome el pulso de las necesidades y, sobre todo, redefina sus prioridades». El primer eje de actuación abordará el estado de las infraestructuras hidráulicas, las de la ciudad y su área metropolitana, «para estudiar las que faltan por hacer y las que sería recomendable acometer con mayor celeridad para prevenir y evitar riadas como la del 29 de octubre». Aquí entra, por ejemplo, la ampliación de la capacidad del cauce del Turia o estas pasarelas peatonales.

El segundo tiene que ver con la recuperación económica y, en este sentido, el Consistorio trabajaba para que la dana no derivara en una caída del excesiva del PIB de Valencia y de su economía. Y el tercero está relacionado con la Albufera, por lo que Catalá planteó a las universidades que «la catástrofe tiene que servir como palanca de cambio para dar una solución a la laguna. Desgraciadamente, este es el momento de consolidar un trabajo que veníamos tiempo reflexionando y que ahora después de la dana posiblemente sea la oportunidad para darle una solución definitiva». La alcaldesa subrayó que estas tres líneas estratégicas, que se abordarán también desde la óptica del área metropolitana, son las que van a definir el trabajo del binomio Universidad Ciudad con el objet