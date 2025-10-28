Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este martes entrega 540.419,67 euros y deja un nuevo millonario en un municipio valenciano popular por su castillo
Balma y su madre Glòria (i), Roc y su madre Raquel (dcha. arriba) y Pau y sus madres Judith y María Ángeles (dcha. abajo) LP

Milagros entre el barro: el día que tres bebés vencieron a la dana

La esperanza llegó a las casas de Gestalgar, Silla y Picanya con el nacimiento de tres bebés durante los días oscuros de la catástrofe

Rosana Ferrando

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 23:54

Comenta

En medio del caos, nacieron tres bebés. Pudo ser una tragedia, pero fue un milagro. Tres mujeres dieron a luz los días 29, 30 y ... 31. En Gestalgar, María Ángeles y Judith salieron a contrarreloj antes de que el pueblo quedara incomunicado; en Silla, Raquel dio a luz en un ambulatorio porque llegar al hospital era imposible; y en Picaña, Glòria llegó cubierta de barro tras ver su casa inundada. Tres lugares distintos, la misma tormenta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El hospital de la Comunitat Valenciana que ha sido reconocido entre los TOP 20 este 2025
  2. 2

    La traición de Vox tumba la Zona de Bajas Emisiones y Valencia ve peligrar 115 millones de euros
  3. 3

    La caída del PP de Mazón lanza a Vox pero el bloque de la derecha mantiene la mayoría en Les Corts
  4. 4 El portero valenciano Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano de 81 años
  5. 5

    Ricky Rubio: «Me parece que Valencia se va a comer a Barcelona y Madrid en cuanto a ciudad»
  6. 6

    «Con Izan y Rubén se fueron mis ganas de vivir»
  7. 7 Se apunta a una cadena de gimnasios de Valencia con una identidad falsa para desvalijar las taquillas
  8. 8 Abascal, Ayuso o Felipe González, ausencias destacadas en el funeral de Estado en Valencia
  9. 9

    Una jefa de Emergencias revela que el Gobierno le contactó a las 18.35 para decirle que era «propicio» un Es Alert
  10. 10

    Feijóo emplaza a Mazón a dar todas las «respuestas necesarias» sobre su paradero el 29-O

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Milagros entre el barro: el día que tres bebés vencieron a la dana

Milagros entre el barro: el día que tres bebés vencieron a la dana