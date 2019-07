A pesar de lo que la industria del cine trate de vender, y de que el imaginario americano nos lleva una gran ventaja en la cultura del terror, en la Comunitat Valenciana no andamos escasos de lugares bastante tenebrosos. Uno de ellos es el antiguo psiquiátrico abandonado de Cheste, un centro sanitario llamado 'La Humanitat' del que ahora solo quedan ruinas y ecos bastante difusos de su historia.

Digno escenario de la secuela de 'Asylum' o de una nueva temporada de 'American Horror Story', es de esos lugares que ves en la gran o pequeña pantalla y que presupones -en nombre de la estabilidad mental- que no existen. O que, de existir, 'no dan tanto miedo'. Bien, pues eso no pasa aquí.