Programa completo de las fiestas de Rocafort 2025

Comienza la cuenta atrás para disfrutar de las Fiestas Mayores de Rocafort de este año 2025. Del 23 de agosto al 3 de septiembre, el pueblo contará con una programación variada y para todos los públicos, donde la tradición promete ser protagonista. Todo tipo de actividades están previstas para esos días, desde pasacalles de Moros y cristianos, paellas, concursos de tortillas de patatas, hasta actuaciones de orquestas y mascletàs.

Sin embargo, antes de que arranquen completamente las fiestas, el 22 de agosto tendrá lugar el pregón a las 22:30 horas con una actuación posterior, pero no sin antes haber recibido en el ayuntamiento al pregonero a las 22:00 horas, tras recibir a la Junta de Moros y cristianos a las 19:30 horas y realizar el pasacalles a las 19:00 horas.

Programación completa de las fiestas mayores

Sábado, 23 de agosto

11.00 horas: III Concurso de tortilla de patatas Jardines Casa Bou · Colabora Peña 'Sa i Fort'

12.00 horas: III Concurso de cartas Jardins Casa Bou. Colabora Peña 'Sa i Fort'

20.30 horas: Noche de paellas Plaza España

23.30 horas: Ambientación musical Plaza España. Colabora 'Clavaria Santa Bàrbara'

Domingo, 24 de agosto

11.00 horas: 14.00h Juegos infantiles acuáticos Plaza España

18.30 horas: Partida de pilota valenciana C/ Francisco Carbonell

21.00 horas: Cena popular Plaza Mayor 'Colabora Al-maharibes'

23.00 horas: Orquesta Euforia Plaza Mayor Colabora 'Al-maharibes'

Lunes, 25 de agosto

17.30 horas: 20.30 horas: Bingo Musical Plaza Mayor · Colabora Peña 'Sa i Fort'

22.00 horas: Nit d'Albaes. Recorrido: Ayuntamiento· Iglesia· C/ Santa Mònica (Clavaria Santa Bàrbara) · Llar del jubilat · Nou Espai (Penya Sa i Fort / Au Cacau) Caserna (Junta de moros y cristianos)

Martes, 26 de agosto

11.00 horas: Campeonato de petanca (semana deportiva)

18.00 horas: Campionat de pàdel i tenis (semana deportiva)

19.00 horas: Carnestoltes infantil amb ambientació musical. Recorregut: Pl. Espanya (inici) · C/ Toledo · C/ Bonavista · C/ Francisco Carbonell · Pl. Mayor (final)

20.00 horas: Presentación de las nuevas FlavorBomb de Trolli con actuación de King Africa Plaza Mayor

21.30 horas: Cena popular Plaza Mayor · Colabora Clavaria Santa Bàrbara

23.30 horas: Actuación de l'Orquestra Montecarlo Plaza Mayor · Colaboran Clavaria Santa Bàrbara i Templàries

Miércoles, 27 de agosto

11.00 horas: Campeonatos de cartas, parchís y dominó (semana deportiva)

18.00 horas: Campeonatos de pádel y tenis (semana deportiva)

19.00 horas: Correbars. Recorrido: Bar Saladá (inicio) · Bar Plaza España · Bar Jubilats (Alegria) Bar Ameri's. Quinto y tapa 2,5€ Colabora Penya 'Sa i Fort'

19.00 horas: Tridúo al Santíssim Crist de la Providència

21.00 horas: Cena popular Plaza Mayor · Colabora Corsàries

23.00 horas: Tributo años 80 y ambientación musical Plaza Mayor. Colabora Corsàries

Jueves, 28 de agosto

18.00 horas: Campeonatos de pádel, tenis i frontóm (semana deportiva)

19.00 horas: Actuación infantil (mágia) Plaza España

19.00 horas: Tridúo al Santíssim Crist de la Providència

22.30 horas: Carnestoltes. Recorrido: Pl. Mayor · C/ Francisco Carbonell hasta la Pl. Santa Bàrbara · C/ Dr. José Vilella fins a Pl. Espanya · C/ Dr. José Lopez Trigo · C/ Convent · C/ Baró de Terrateig fins a Pl. Sant Sebastià · C/ Reresagrari. Pl. Major

00.30 horas: Actuación de la Orquestra Vértigo Plaza Mayor · Colaboran Clavaria del Crist y Bucaners

Viernes, 29 de agosto

19.00 horas: Campeonatos de pádel, tenis, frontón y fútbol sala (semana deportiva)

19.00 horas: Tridúo al Santíssim Crist de la Providència

19.30 horas: Trofeo de fiestas (UD Rocafort CF – FBCD Catarroja)

21.30 horas: Cena popular Plaza Mayor ·Colabora Clavaria del Crist

23.30 horas: Tributo pop femenino con ambientación musical Plaza Mayor · Colabora Clavaria del Crist

Sábado, 30 de agosto

8.00 horas: Despertà Moros y Cristianos. Recorrido: C/ Santa Mònica · C/ València · C/ Major · Pl. Major · C/ Francisco Carbonell · C/ Bonavista · C/ Toledo · Pl. Espanya · Av. Blasco Ibáñez · C/ Sant Agustí · C/ Dr. Nicolás Alonso · C/ Mestre Dolz · C/ Dr. José Lopez Trigo · C/ Convent · C/ Major

19.00 horas: Campeonatos de pádel, tenis i frontón (semana deportiva)

19.30 horas: Misa de Sant Agustí

21.45 horas: 'Pujà' de Bandes de música

22.30 horas: Entrada de Moros y Cristianos. Orden de entrada: 1 Llauradors · 2 Templàries · 3 Cavallers Templers · 4 Pirates Grumets · 5 Pirates Corsàries · 6 Pirates Bucaners · 7 Nahif · 8 Al-Maharibes · 9 Bereberes

00.30 horas: Orquesta Fibra Plaza Mayor · Colabora Peña 'Sa i Fort'

Domingo, 31 de agosto

11.00h - 14.00 horas: Parque infantil acuático Plaza España

19.00 horas: Cabalgata infantil. Recorrido: C/ Convent · C/ Dr. José López Trigo · Pl. Espanya

20.00 horas: Misa Mare de Déu de la Corretja

21.30 horas: Tradicional Duta de Santa Bàrbara. Recorrido: Pl. de la Llotgeta · C/ Convent · C/ Dr. José López Trigo · C/ Francisco Marco Valero · C/ Dolores Ferrada · C/ Dr. Nicolás Alonso · C/ Sant Agustí · Av. Blasco Ibáñez · Pl. Espanya · C/ Toledo · Pl. Sant Sebastià · C/ Bonavista · C/ Mestre José Dolz · C/ Francisco Carbonell · Pl. Sant Sebastià · C/ Baró de Terrateig · C/ València · C/ Santa Mònica

23.00 horas: Castillo y apertura de casa de la Santa C/ Santa Mònica · Colabora 'Clavaria de Santa Bàrbara'

00.30 horas: Cordà Plaza Mayor

Lunes, 1 de septiembre

8.00 horas: Volteo de campanas y Salves de honor

12.30 horas: Sobremesas de la Clavaria de Santa Bàrbara. Recorrido: C/ Dr. José López Trigo (Inici «La Roca») · C/ Mestre José Dolz · C/ Toledo · C/ Bonavista · C/ Mestre José Dolz · C/ Francisco Carbonell · Església

14.00 horas: Mascletà Plaza Mayor · Colabora 'Clavaria de Santa Bàrbara'

18.30 horas: Pasacalles de los clavaris amb la «replegà» del clavari major i la seua cambrera. Recorregut: C/ Francisco Marco Valero · Av. Ausiàs March, 4 (Arreplegada Clavari Major) · C/ Barranquet · C/ Dr. José López Trigo · C/ Mestre José Dolz · C/ Toledo · C/ Bonavista · C/ Mestre José Dolz · C/ Francisco Carbonell · Església

19.00 horas: Correbars. Recorrido: Bar Poliesportiu (inicio) · Bar La Roca · Ritual · Bouquet. Quinto y tapa 2,5€ · Colabora peña 'Sa i Fort'

19.30 horas: Solemne Missa de Santa Bàrbara Parròquia Sant Sebastià

21.00 horas: Cena popular Plaza Mayor · Colabora 'Al-maharibes'

23.00 horas: Tributo a La Oreja de Van Gogh y ambientación musical Plaza Mayor · 'Colabora Al-maharibes'

Martes, 2 de septiembre

8.00 horas: Salves en honor al Santíssim Crist de la Providència

11.00 horas: Missa Solemne en honor al Santíssim Crist de la Providència. 'Colabora Clavaria del Crist'

14.00 horas: Mascletà Plaza Mayor · Colabora Clavaria del Crist

21.00 horas: Solemne Procesión del Santíssim Crist de la Providència. Inicio del recorrido a la Plaza de la Llotgeta: Iglesia· C/ Santa Mònica · C/ València · C/ Major · C/ Francisco Carbonell · C/ Mestre Dolz · C/ Bonavista C/ Toledo fins a Pl. Espanya · C/ Dr. José Lopez Trigo · C/ Convent hasta la Iglesia

Al acabar Castillo de fuegos de artificio Plaza Mayor

Miércoles. 3 de septiembre

Dia del gos