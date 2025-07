La ausencia del imputado Ribó frena el juicio por la reforma de la piscina de Alboraya El juzgado notificará por segunda vez al exalcalde de Valencia que debe comparecer, tras no localizarlo en su domicilio

Joan Ribó no se ha presentado al juicio este martes.

José Molins Valencia Martes, 22 de julio 2025, 11:07 Comenta Compartir

La ausencia del exalcalde de Valencia, Joan Ribó, este martes en el juicio por la reforma de la piscina de Alboraya ha obligado a frenar ... el proceso. Ribó está imputado y estaba citado a las 10 horas en la Ciudad de la Justicia, pero no ha comparecido. Según la versión que ha dado, nunca le llegó la notificación del juzgado, ya que la Policía Local no consiguió entregársela en mano, y por tanto no tenía constancia de que tenía que asistir al juicio. Los agentes trataron de localizarlo en varias ocasiones, pero nunca se encontraba presente en su domicilio.

Esta circunstancia hace que de nuevo el juzgado le tenga que enviar otra notificación, y su declaración se aplaza hasta el día que se le cite de nuevo, para conocer su explicación sobre este caso de la piscina. La instalación es supuestamente ilegal, construida en una zona protegida como huerta, con el Ayuntamiento de Alboraia como promotor de la obra y levantada en terrenos que en realidad son del Ayuntamiento de Valencia. Noticia relacionada Joan Ribó: un exalcalde imputado e ilocalizable El juzgado de instrucción número 19 de Valencia es el que está llevando la causa, que este martes tiene como protagonistas a la teniente alcalde de Alboraya, Ana Bru, y al arquitecto de la piscina, Emilio Conejero, que están citados para declarar. La construcción, que tuvo un coste de 1,2 millones, es una piscina descubierta situada junto al campo de fútbol del Alboraya. El alcalde de Alboraya prestó declaración en febrero como investigado por los hechos y señaló que pensaba que la construcción estaba dentro del término municipal de Alboraya, aunque el Consistorio paga IBI a Valencia desde 2018. El terreno es propiedad del municipio de l'Horta, pues los compró en los años 80, aunque están dentro del termino municipal de Valencia, tal y como aparece en el catastro de la ciudad.

