Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia capital y otros 22 municipios de la provincia para esta semana (del 8 a 14 de noviembre) Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones

Iberdrola programa nuevos cortes de electricidad durante la semana.

María Gardó Valencia Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:51

El miedo a quedarse sin luz ha aumentado entre la población desde el apagón ocurrido el pasado mes de abril a nivel general en España. Para esta semana (del 8 a 14 de noviembre), Iberdrola ha anunciado cortes de luz programados en la ciudad de Valencia y en otros 22 municipios de la provincia. Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones, según ha anunciado la propia compañía.

De esta manera, se producirán cortes de electricidad en Alaquàs, Albal, Albaida, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Alginet, Buñol, Catadau, Catarroja, Chiva, Godelleta, Mislata, Oliva, Paiporta, Real, Torrent y Utiel, entre otros.

Cortes de calles en la ciudad de Valencia por calles y fechas.

Valencia: Sábado 8 de noviembre, de 00.05 a 06.00 horas

Av Giorgeta: 46, 48, 50 1, 50 2, 50

Cl Millares: 1 PR, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 PR, 10, 12

Cl San Vicente Martir: 209, 211, 213, 215 1

Valencia: Sábado 8 de noviembre, de 05.00 a 07.00 horas

Cl Colon: 22, 26, 28, 32

Cl Pizarro: 1, 4, 6

Valencia: Lunes 10 de noviembre, de 08.00 a 10.00 horas

Pz Musico Lopez Chavarri: 5

Valencia: Lunes 10 de noviembre, de 08.15 a 10.15 horas

Av Mediterraneo: 6 1, 6

Cl Justo Vilar: 9, 11

Cl Rosario: 76, 77, 85, 102, 104, 106, 116

Cl Vicente Brull: 84, 86, 88, 90

Valencia: Lunes 10 de noviembre, de 11.30 a 13.30 horas

Cl Cuenca: 66, 68, 70, 72

Valencia: Martes 11 de noviembre, de 08.00 a 08.30 horas

Cl Duque: 8

Cl Lerida: 3, 5, 7, 9

Valencia: Martes 11 de noviembre, de 08.30 a 09.00 horas

Cl Alfambra: 12

Cl Lerida: 9

Valencia: Martes 11 de noviembre, de 10.00 a 10.05 horas

Cl Cronista Rivelles: 7

Pz Santa Monica: 4

Valencia: Martes 11 de noviembre, de 10.08 a 10.13 horas

Cl Madre Sacramento: 2 A, 2 B

Valencia: Martes 11 de noviembre, de 10.15 a 10.20 horas

Cl Santa Rita: 1, 9

Valencia: Martes 11 de noviembre, de 10.45 a 11.00 horas

Cl Blanquerias: 5

Cl Cruz: 13

Cl Padre Huerfanos: 1

Cl Padre Tosca: 3

Cl Palomino: 2 AC, 4

Cl Pintor Fillol: 4

Cl Rocas: 4, 6

Cl Roteros: 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 22

Cl Serranos: 22, 23 PR, 24, 28, 36, 40

Pz Carmen: 7 1

Pz Fueros: 2

Valencia: Martes 11 de noviembre, de 11.00 a 11.30 horas

Cl Alboraya: 33, 39, 41, 43

Cl Jaca: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12

Sd Aire: 11

Valencia: Martes 11 de noviembre, de 11.30 a 12.00 horas

Cl Alboraya: 48

Valencia: Martes 11 de noviembre, de 13.00 a 13.05 horas

Av San Jose De La Montaña: 14 D, 15, 16, 20

Valencia: Martes 11 de noviembre, de 13.05 a 13.10 horas

Cl Doctor Zamenhof: 37, 41

Valencia: Martes 11 de noviembre, de 13.10 a 13.15 horas

Cl Teruel: 3, 9 DU, 9

Valencia: Martes 11 de noviembre, de 13.15 a 13.20 horas

Av San Jose De La Montaña: 2, 4

Cl Teruel: 5

Valencia: Miércoles 12 de noviembre, de 08.00 a 08.30 horas

Av Blasco Ibañez: 10

Valencia: Miércoles 12 de noviembre, de 08.30 a 09.00 horas

Av Blasco Ibañez: 8

Valencia: Miércoles 12 de noviembre, de 09.00 a 09.30 horas

Av Blasco Ibañez: 8

Valencia: Miércoles 12 de noviembre, de 09.30 a 10.00 horas

Pz Legion Española: 10

Valencia: Miércoles 12 de noviembre, de 10.00 a 10.30 horas

Cl General Elio: 4

Valencia: Miércoles 12 de noviembre, de 10.30 a 11.00 horas

Pz Legion Española: 4, 5

Valencia: Miércoles 12 de noviembre, de 10.45 a 11.00 horas

Cl Blanquerias: 5

Cl Cruz: 13

Cl Padre Huerfanos: 1

Cl Padre Tosca: 3

Cl Palomino: 2 AC, 4

Cl Pintor Fillol: 4

Cl Rocas: 4, 6

Cl Roteros: 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 22

Cl Serranos: 22, 23 PR, 24, 28, 36, 40

Pz Carmen: 7 1

Pz Fueros: 2

Valencia: Miércoles 12 de noviembre, de 12.00 a 12.05 horas

Av Cardenal Benlloch: 79, 81, 83

Cl Caravaca: 13, 15, 17

Valencia: Miércoles 12 de noviembre, de 12.08 a 12.13 horas

Av Cardenal Benlloch: 85, 87, 89, 91, 93, 95

Valencia: Miércoles 12 de noviembre, de 12.15 a 12.20 horas

Cl Caravaca: 9

Valencia: Miércoles 12 de noviembre, de 13.00 a 13.05 horas

Cl Serpis: 3

Cl Vinalopo: 2, 4

Valencia: Miércoles 12 de noviembre, de 13.10 a 13.15 horas

Cl Vinalopo: 1 PR

Pz Xuquer: 8

Valencia: Miércoles 12 de noviembre, de 13.20 a 13.25 horas

Cl Vinalopo: 1

Iberdrola avisa de que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. «Por eso, por favor, durante el periodo de corte evita hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves».

