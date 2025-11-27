Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia capital y otros 28 municipios de la provincia para esta semana (del 29 de noviembre al 5 de diciembre)
Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones
Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:15
Este mismo miércoles, algunas zonas del centro de Valencia se quedaron sin luz. Fue una avería, de hora y media, que provocó fallos de suministro en varias calles de los alrededores de la plaza del Almudín. Y fue solucionada pero el miedo a quedarse sin luz sigue en la población, de forma especial desde que el pasado mes de abril España sufriera un apagón generalizado.
Para esta semana Iberdrola ha anunciado cortes de luz programados en la ciudad de Valencia y en otros 28 municipios de la provincia. Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones, según ha anunciado la propia compañía.
De esta manera, se producirán cortes de electricidad en Albal, Alboraya, Alfafar, Algemesí, Beniparrell, Burjassot, Chiva, Catarroja, Gavarda, L'Eliana, Massanassa, Paiporta, Ontinyent, Silla, Torrent, Xàtiva y Xirivella, entre otros.
Cortes de calles en la ciudad de Valencia por calles y fechas.
Valencia: Lunes 1 de diciembre, de 03.00 a 03.15 horas
Cl Horneros: 2
Cl Martinez Cubells: 2, 4, 5 1, 6, 7, 8, 10
Cl Mossen Femades: 10
Cl Ribera: 3, 6, 8
Pe Ruzafa: 2, 5, 8, 10
Valencia: Lunes 1 de diciembre, de 08.00 a 09.00 horas
Av Marques De Sotelo: 9, 11
Cl Convento Santa Clara: 7, 9, 11
Cl Ribera: 14
Cl Xativa: 17
Valencia: Lunes 1 de diciembre, de 08.15 a 10.00 horas
Cl Villareal: 1, 6 PR, 8, 10
Valencia: Lunes 1 de diciembre, de 08.30 a 10.30 horas
Cl Ifach: 12 2, 16, 17, 24, 44, 46, 48, 50, 62, 66, 70, 74, 78, 86, 88, 90
Cl Manuel Andres: 49, 59, 62, 75
Valencia: Lunes 1 de diciembre, de 23.45 a 00.00 horas
Cl Martinez Cubells: 2, 5 1, 6, 7, 8, 10
Pe Ruzafa: 5
Valencia: Martes 2 de diciembre, de 08.30 a 10.30 horas
Cl Dels Gremis: 43, 45, 47, 49, 50 1, 51 1, 51
Cl Mariano De Cavia: 37, 39, 41, 43 1, 43, 45
Valencia: Jueves 4 de diciembre, de 08.30 a 10.30 horas
Cl De La Travessia: 3 1, 3
Valencia: Jueves 4 de diciembre, de 08.45 a 09.00 horas
Av Burjasot: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21
Cl Mauro Guillen: 1
Cl Padre Ferris: 10
Cl Valle De Laguar: 2, 10, 12, 14, 16
Valencia: Jueves 4 de diciembre, de 13.45 a 14.00 horas
Valencia: Viernes 5 de diciembre, de 08.00 a 08.30 horas
Cl Ignacio Hernandez Hervas: 2
Valencia: Viernes 5 de diciembre, de 14.30 a 15.00 horas
Cl Ignacio Hernandez Hervas: 2
Iberdrola avisa de que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. «Por eso, por favor, durante el periodo de corte evita hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves».
