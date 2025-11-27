Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Unas personas comen en un restaurante durante el apagón generalizado. J. L. Bort

Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia capital y otros 28 municipios de la provincia para esta semana (del 29 de noviembre al 5 de diciembre)

Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones

María Gardó

María Gardó

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:15

Comenta

Este mismo miércoles, algunas zonas del centro de Valencia se quedaron sin luz. Fue una avería, de hora y media, que provocó fallos de suministro en varias calles de los alrededores de la plaza del Almudín. Y fue solucionada pero el miedo a quedarse sin luz sigue en la población, de forma especial desde que el pasado mes de abril España sufriera un apagón generalizado.

Para esta semana Iberdrola ha anunciado cortes de luz programados en la ciudad de Valencia y en otros 28 municipios de la provincia. Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones, según ha anunciado la propia compañía.

De esta manera, se producirán cortes de electricidad en Albal, Alboraya, Alfafar, Algemesí, Beniparrell, Burjassot, Chiva, Catarroja, Gavarda, L'Eliana, Massanassa, Paiporta, Ontinyent, Silla, Torrent, Xàtiva y Xirivella, entre otros.

Cortes de calles en la ciudad de Valencia por calles y fechas.

Valencia: Lunes 1 de diciembre, de 03.00 a 03.15 horas

Cl Horneros: 2

Cl Martinez Cubells: 2, 4, 5 1, 6, 7, 8, 10

Cl Mossen Femades: 10

Cl Ribera: 3, 6, 8

Pe Ruzafa: 2, 5, 8, 10

Valencia: Lunes 1 de diciembre, de 08.00 a 09.00 horas

Av Marques De Sotelo: 9, 11

Cl Convento Santa Clara: 7, 9, 11

Cl Ribera: 14

Cl Xativa: 17

Valencia: Lunes 1 de diciembre, de 08.15 a 10.00 horas

Cl Villareal: 1, 6 PR, 8, 10

Valencia: Lunes 1 de diciembre, de 08.30 a 10.30 horas

Cl Ifach: 12 2, 16, 17, 24, 44, 46, 48, 50, 62, 66, 70, 74, 78, 86, 88, 90

Cl Manuel Andres: 49, 59, 62, 75

Valencia: Lunes 1 de diciembre, de 23.45 a 00.00 horas

Cl Martinez Cubells: 2, 5 1, 6, 7, 8, 10

Pe Ruzafa: 5

Valencia: Martes 2 de diciembre, de 08.30 a 10.30 horas

Cl Dels Gremis: 43, 45, 47, 49, 50 1, 51 1, 51

Cl Mariano De Cavia: 37, 39, 41, 43 1, 43, 45

Valencia: Jueves 4 de diciembre, de 08.30 a 10.30 horas

Cl De La Travessia: 3 1, 3

Valencia: Jueves 4 de diciembre, de 08.45 a 09.00 horas

Av Burjasot: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21

Cl Mauro Guillen: 1

Cl Padre Ferris: 10

Cl Valle De Laguar: 2, 10, 12, 14, 16

Valencia: Jueves 4 de diciembre, de 13.45 a 14.00 horas

Av Burjasot: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21

Cl Mauro Guillen: 1

Cl Padre Ferris: 10

Cl Valle De Laguar: 2, 10, 12, 14, 16

Valencia: Viernes 5 de diciembre, de 08.00 a 08.30 horas

Cl Ignacio Hernandez Hervas: 2

Valencia: Viernes 5 de diciembre, de 14.30 a 15.00 horas

Cl Ignacio Hernandez Hervas: 2

Iberdrola avisa de que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. «Por eso, por favor, durante el periodo de corte evita hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves».

Consulta aquí todos los cortes de luz en Valencia capital y otros municipios:

Pincha aquí si no puedes ver correctamente el PDF

Si no puedes visualizar el documento correctamente, refresca la página de tu navegador. Puedes descargar el PDF para ampliarlo, compartirlo o revisarlo más tarde sin conexión a Internet.

