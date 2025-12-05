Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia capital y otros 23 municipios de la provincia para esta semana (del 6 al 12 de diciembre) Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones

Apagón de luz en la calle de la Paz.

María Gardó Valencia Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:31 Comenta Compartir

Desde que el pasado 28 de abril España se quedara a oscuras e incomunicada por el gran apagón, el miedo a quedarse sin luz ha aumentado entre la población. Ante el frío, la preocupación por quedarse sin suministro eléctrico está muy presente.

Para esta semana Iberdrola ha anunciado cortes de luz programados en la ciudad de Valencia y en otros 23 municipios de la provincia. Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones, según ha anunciado la propia compañía.

De esta manera, se producirán cortes de electricidad en Albal, Alboraya, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Almassera, Catarroja, Chiva, Foios, Gandia, L'Eliana, Montserrat, Oliva, Paiporta, Picassent, Requena y Sedaví, Silla, entre otros.

Cortes de calles en la ciudad de Valencia por calles y fechas.

Valencia: Miércoles 10 de diciembre, de 08.00 a 14.30 horas

Av Real De Madrid: 64, 68, 72, 74, 79, 88, 103

Cl Alvarez De Sotomayor: 34

Cl Eduardo Dato: 4 1, 4

Cl Ent Pinet: 1

Valencia: Miércoles 10 de diciembre, de 08.15 a 09.00 horas

Cl Agustin Lara: 16

Cl Reig Genoves: 11, 13

Cl San Juan Bosco: 44, 46, 48, 50

Valencia: Miércoles 10 de diciembre, de 08.15 a 11.00 horas

Cl San Juan Bosco: 4, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Valencia: Miércoles 10 de diciembre, de 09.00 a 11.00 horas

Av Primado Reig: 19 1

Valencia: Jueves 11 de diciembre, de 08.30 a 10.30 horas

Cl Micalet: 5 PR

Pz Virgen: 1, 3

Iberdrola avisa de que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. «Por eso, por favor, durante el periodo de corte evita hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves».

Consulta aquí todos los cortes de luz en Valencia capital y otros municipios:

Pincha aquí si no puedes leer correctamente el PDF

Si no puedes visualizar el documento correctamente, refresca la página de tu navegador. Puedes descargar el PDF para ampliarlo, compartirlo o revisarlo más tarde sin conexión a Internet.