Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia capital y otros 23 municipios de la provincia para esta semana (del 4 al 10 de octubre)
Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones
Valencia
Viernes, 3 de octubre 2025, 12:29
Desde el apagón general que tuvo lugar en abril de este año, el miedo a quedarse sin luz ha aumentado entre la población. Para esta semana (del 4 al 10 de octubre), Iberdrola ha anunciado cortes de luz programados en la ciudad de Valencia y en otros 23 municipios de la provincia. Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones, según ha anunciado la propia compañía.
De esta manera, se producirán cortes de electricidad en Alaquàs, Albal, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Beniparell, Bétera, Casinos, Catarroja, Chiva, Montserrat, Ontinyent, Paiporta, Picanya, Sedaví, Silla, Vallada y Xirivella, entre otros.
Cortes de calles en la ciudad de Valencia por calles y fechas.
Valencia: Sábado 4 de octubre, de 02.00 a 05.00 horas
Cl Bailen: 1 SN 2
Cl San Vicente Martir: 171 1, 171
Valencia: Lunes 6 de octubre, de 08.00 a 08.15 horas
Av De Campanar: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Cl Conchita Piquer: 2, 4, 6, 10, 12
Valencia: Lunes 6 de octubre, de 08.15 a 09.30 horas
Av Burjasot: 100, 102, 104 PR, 106, 110, 112, 114, 116
Av Doctor Peset Aleixandre: 149
Valencia: Lunes 6 de octubre, de 08.30 a 10.30 horas
Av Oest: 44, 46
Cl Huesca: 6
Cl Nuestra Señora De Gracia: 4, 6
Cl Quevedo: 5
Valencia: Lunes 6 de octubre, de 11.00 a 13.00 horas
Cl Luis Oliag: 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
Cl Obispo Jaime Perez: 4, 7, 8 PR, 9, 10, 11, 13, 15, 17
Cl Pepita Samper: 21
Valencia: Lunes 6 de octubre, de 11.15 a 13.15 horas
Av Medico Vicente Torrent: 12
Cl Parra: 4
Valencia: Martes 7 de octubre, de 08.15 a 10.00 horas
Cl Floresta: 4, 10, 11, 13, 15
Valencia: Martes 7 de octubre, de 08.15 a 10.15 horas
Cl Rey Saud: 3
Cl Virgen De La Fuensanta: 1 1, 1 2, 2, 6, 12, 20
Valencia: Martes 7 de octubre, de 11.15 a 13.00 horas
Av Puerto: 101, 105, 107, 109
Valencia: Martes 7 de octubre, de 12.00 a 14.00 horas
Cl Castillo De Corbera: 2
Cl Pintor Joan Miro: 0 SN
Fi En Proyecto Nº 5 (Sociopolis): 1 SN
Valencia: Miércoles 8 de octubre, de 08.15 a 10.00 horas
Cl Barraca: 124, 128, 130, 132, 138, 144, 148, 150, 154, 160, 168, 191
Cl Cura Planelles: 28
Cl Pescadores: 27
Cl Reina: 123, 127, 129, 131, 133 PR, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 149, 155
Valencia: Miércoles 8 de octubre, de 11.15 a 13.00 horas
Cl La Marina: 13
Cl Nicolau De Monsoriu: 48 PR
Cl Tramoyeres: 8, 26, 37, 38, 43, 48, 54, 58, 61
Valencia: Miércoles 8 de octubre, de 14.45 a 15.00 horas
Av De Campanar: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Cl Conchita Piquer: 2, 4, 6, 10, 12
Valencia: Viernes 10 de octubre, de 08.00 a 08.15 horas
Av Tres Cruces: 31
Cl Jose Maestre: 18 1, 22
Cl Miguel Paredes: 3
Cl Musico Ayllon: 41
Valencia: Viernes 10 de octubre, de 13.45 a 14.00 horas
Av Tres Cruces: 31
Cl Jose Maestre: 18 1, 22
Cl Miguel Paredes: 3
Cl Musico Ayllon: 41
Iberdrola avisa de que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. «Por eso, por favor, durante el periodo de corte evita hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves».
