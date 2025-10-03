Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

VÍDEO | Pradas a Mazón a su llegada al Cecopi: «Ha sido una meteorología nunca conocida. Una explosión»
Una mujer pasea a su perro durante el apagón. MIGUEL RIOPA / AFP

Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia capital y otros 23 municipios de la provincia para esta semana (del 4 al 10 de octubre)

Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones

María Gardó

María Gardó

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:29

Desde el apagón general que tuvo lugar en abril de este año, el miedo a quedarse sin luz ha aumentado entre la población. Para esta semana (del 4 al 10 de octubre), Iberdrola ha anunciado cortes de luz programados en la ciudad de Valencia y en otros 23 municipios de la provincia. Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones, según ha anunciado la propia compañía.

De esta manera, se producirán cortes de electricidad en Alaquàs, Albal, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Beniparell, Bétera, Casinos, Catarroja, Chiva, Montserrat, Ontinyent, Paiporta, Picanya, Sedaví, Silla, Vallada y Xirivella, entre otros.

Cortes de calles en la ciudad de Valencia por calles y fechas.

Valencia: Sábado 4 de octubre, de 02.00 a 05.00 horas

Cl Bailen: 1 SN 2

Cl San Vicente Martir: 171 1, 171

Valencia: Lunes 6 de octubre, de 08.00 a 08.15 horas

Av De Campanar: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Cl Conchita Piquer: 2, 4, 6, 10, 12

Valencia: Lunes 6 de octubre, de 08.15 a 09.30 horas

Av Burjasot: 100, 102, 104 PR, 106, 110, 112, 114, 116

Av Doctor Peset Aleixandre: 149

Valencia: Lunes 6 de octubre, de 08.30 a 10.30 horas

Av Oest: 44, 46

Cl Huesca: 6

Cl Nuestra Señora De Gracia: 4, 6

Cl Quevedo: 5

Valencia: Lunes 6 de octubre, de 11.00 a 13.00 horas

Cl Luis Oliag: 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Cl Obispo Jaime Perez: 4, 7, 8 PR, 9, 10, 11, 13, 15, 17

Cl Pepita Samper: 21

Valencia: Lunes 6 de octubre, de 11.15 a 13.15 horas

Av Medico Vicente Torrent: 12

Cl Parra: 4

Valencia: Martes 7 de octubre, de 08.15 a 10.00 horas

Cl Floresta: 4, 10, 11, 13, 15

Valencia: Martes 7 de octubre, de 08.15 a 10.15 horas

Cl Rey Saud: 3

Cl Virgen De La Fuensanta: 1 1, 1 2, 2, 6, 12, 20

Valencia: Martes 7 de octubre, de 11.15 a 13.00 horas

Av Puerto: 101, 105, 107, 109

Valencia: Martes 7 de octubre, de 12.00 a 14.00 horas

Cl Castillo De Corbera: 2

Cl Pintor Joan Miro: 0 SN

Fi En Proyecto Nº 5 (Sociopolis): 1 SN

Valencia: Miércoles 8 de octubre, de 08.15 a 10.00 horas

Cl Barraca: 124, 128, 130, 132, 138, 144, 148, 150, 154, 160, 168, 191

Cl Cura Planelles: 28

Cl Pescadores: 27

Cl Reina: 123, 127, 129, 131, 133 PR, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 149, 155

Valencia: Miércoles 8 de octubre, de 11.15 a 13.00 horas

Cl La Marina: 13

Cl Nicolau De Monsoriu: 48 PR

Cl Tramoyeres: 8, 26, 37, 38, 43, 48, 54, 58, 61

Valencia: Miércoles 8 de octubre, de 14.45 a 15.00 horas

Av De Campanar: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Cl Conchita Piquer: 2, 4, 6, 10, 12

Valencia: Viernes 10 de octubre, de 08.00 a 08.15 horas

Av Tres Cruces: 31

Cl Jose Maestre: 18 1, 22

Cl Miguel Paredes: 3

Cl Musico Ayllon: 41

Valencia: Viernes 10 de octubre, de 13.45 a 14.00 horas

Av Tres Cruces: 31

Cl Jose Maestre: 18 1, 22

Cl Miguel Paredes: 3

Cl Musico Ayllon: 41

Iberdrola avisa de que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. «Por eso, por favor, durante el periodo de corte evita hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves».

Consulta aquí todos los cortes de luz en Valencia capital y otros municipios:

Pincha aquí si no puedes leer correctamente el PDF

Si no puedes visualizar el documento correctamente, refresca la página de tu navegador. Puedes descargar el PDF para ampliarlo, compartirlo o revisarlo más tarde sin conexión a Internet.

