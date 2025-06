El detenido por el incendio del hospital La Fe había escondido mecheros en otras ocasiones

José Molins Valencia Martes, 24 de junio 2025, 12:09 Comenta Compartir

¿Qué pasó para que se originara el pavoroso incendio en la planta de Psiquiatría del hospital La Fe? Las investigaciones del suceso se centran en un primer momento en el detenido, un ciudadano de alrededor de 40 años e ingresado en el centro. El paciente podía recibir visitas de familiares y, según ha podido saber LAS PROVINCIAS, en alguna ocasión le habían pillado con un mechero escondido. «También había tenido algún encontronazo más o menos violento con otros pacientes», indican las mismas fuentes

El control de los objetos que guardan las personas ingresadas en Psiquiatria corresponde la personal sanitario. Cuando los pacientes quieren salir a fumar, las enfermeras les prestan un mechero y luego lo tienen que devolver. «Esta vez al volver no lo devolvió y antes de que fueran a registrar su habitación es cuando prendió fuego al colchón», apuntan las mimas fuentes.

El incendio que se produjo este lunes por la tarde en el hospital La Fe de Valencia deja, además de la víctima mortal, ocho habitaciones de la planta de Psiquiatría destrozadas, que van a necesitar una rehabilitación total a causa del fuego y el humo. El paciente detenido, por causas que se investigan, prendió fuego a su colchón y provocó el caos en el centro sanitario.

Desde el centro admiten que es habitual que muchos pacientes de psiquiatría fumen, pero está prohibido hacerlo dentro del hospital, y por ellos se investiga si hubo algún fallo de seguridad, aunque desde Sanidad se insiste en que actuaron correctamente.

Desde hace unos días fueron trasladados a La Fe diez pacientes de psiquiatría del Clínico por unas obras en este hospital y no se reforzó la seguridad en el centro. No obstante, el paciente detenido no es uno de estos diez, y ya estaba ingresado en La Fe.

Este martes por la mañana ingenieros del departamento de salud de La Fe han valorado los daños materiales. De una primera evaluación se desprende que habrá que realizar múltiples tareas de rehabilitación, especialmente en 8 habitaciones, las más afectadas de la planta 7D, sin embargo las habitaciones de la 7E solo requieren tareas de limpieza y estarán habilitadas en un par de días. Además,se están recuperando enseres de los pacientes que quedaron en las zonas afectadas.

El incendio se originó este lunes a las 17.15 horas, en una habitación en la planta 7ª de la Torre D del Hospital La Fe. En cuanto se detectó, el personal de la planta alertó, y siguiendo los protocolos establecidos, desalojaron de urgencia las áreas afectadas por la propagación del humo. Si bien hubo un desalojo inicial de las plantas 6 y 7 de las Torres D y E, la planta 6 de ambas torres volvió a estar operativa unas horas después.

En un primer momento hubo ocho miembros del personal de La Fe atendidos, siete de ellos fueron dados de alta y otro estuvo unas horas en observación hasta que finalmente fue dado de alta también.

Este lunes por la tarde trasladaron al Clínico a 22 pacientes de psiquiatría de La Fe, ya que la planta estaba cerrada por el incendio. En este hospital permanecen ingresados, además otros 41 volvieron a sus habitaciones de la planta 6 anoche y otros 31 fueron reubicados en el hospital en diferentes salas e irán volviendo a las habitaciones de la 7E conforme avancen las tareas de limpieza.