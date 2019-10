Coches, bicis y peatones compartirán siete metros de calzada para llegar a El Palmar El proyecto de la Generalitat plantea una única plataforma en un plan criticado por los hosteleros PACO MORENO Valencia Sábado, 5 octubre 2019, 23:43

«Eso es inviable, no se podrá hacer porque supondría la muerte de todas las pedanías». Así, sin matices, hablaban este viernes desde la asociación de hosteleros de El Palmar de la propuesta de la Conselleria de Obras Públicas para transformar la autovía de El Saler, la CV-500, en un bulevar ajardinado. El desvío a esta pedanía desde la carretera que atraviesa la Devesa registrará un cambio mayor al destinar el estudio ambiental un espacio compartido para peatones, ciclistas y vehículos.

Así figura en la documentación que detalla la iniciativa, al pretender que una plataforma de siete metros de anchura, variable dependiendo de los tramos, acoja todo tipo de tráfico durante unos tres kilómetros. «Itinerario de uso mixto peatonal-ciclista, vehículos motorizados a velocidad moderada», se indica en uno de los planos.

En otro de los apartados, la propuesta explica la «reconversión de la carretera de acceso a El Palmar en un itinerario con prioridad peatonal y ciclista, con movilidad motorizada de velocidad restringida a 30 kilómetros por hora». También se refiere a otro itinerario junto a la Sequia de l'Oliveró, la extensión de la reserva del Racó de l'Olla o el soterramiento de líneas eléctricas.

El estudio de paisaje está ahora en exposición al público y detalla que se pretende «minimizar el impacto de la carretera de acceso a El Palmar y fomento en el parque natural de la movilidad no motorizada», sin explicar en ningún momento cómo se moverán las miles de personas que acuden cada día a los restaurantes de esta pedanía.

Es más, entre los conflictos actuales señala que existe una «insuficiencia de la sección viaria para la intensidad y tipo de tráfico actual. Conflicto entre movilidad motorizada y uso lúdico», además de subrayar el estrechamiento en pasos sobre las golas», aunque no aporta ninguna solución para el tráfico de vehículos, salvo que desaparezca. Desde la asociación de hosteleros explicaron que hay al menos 30 empresas dependientes de esa carretera. «Podemos estar hablando de 40.000 personas al mes», dijeron.

Por este motivo se mostraron incrédulos por la solución adoptada por la Conselleria de Obras Públicas, que no obstante ha puesto plazos y presupuesto: diez años para que esté todo hecho tras una inversión de 13,76 millones de euros, desde el arranque de la autovía hasta El Perelló. Para los hosteleros, se trata de algo «irrealizable» por el perjuicio que causaría al turismo y a los propios vecinos. «El autobús es claramente insuficiente», dijeron.

«Supondría la destrucción de todas las pedanías del sur», por lo que anunciaron su presencia en una asamblea convocada por el alcalde de El Perelló, Juan Botella, el próximo día 25 para hacer un frente común contra la propuesta. La transformación de la autovía en un bulevar incluye tres cruces semafóricos y el estrechamiento de la calzada, con la plantación de arbolado y la construcción en algunos tramos de carriles ciclistas y paseos.

Una propuesta que no tiene en cuenta la realidad del tráfico que llega a El Palmar. Los hosteleros recuerdan que aparte de los vecinos de Valencia «llegan desde numerosas poblaciones, incluso turistas extranjeros. Vemos matrículas de todas partes que vienen a la Albufera, al lugar donde tuvo su origen la paella». La hostelería, el motor de la zona junto con la agricultura, no «ha tenido conocimiento en ningún momento de este proyecto, salvo lo que dijo el concejal Vicent Sarrià, al hablar hace tiempo de un bulevar verde. Pero directamente, nada». Por último, se afirmaron en que la transformación de la carretera en una calle «será imposible digan lo que digan por el daño que causaría. Además, no hay sitio entre los campos».