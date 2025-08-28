Los bulos de la dana: tres de cada cuatro fueron intencionados para engañar
Un estudio de la UPV y VIU analiza la crisis informativa que condicionó la percepción de la tragedia y pone en evidencia lo que se difundió sobre el centro comercial de Bonaire, las presas construidas en el franquismo y las supuestas mentiras de la AEMET
Rosana Ferrando
Valencia
Jueves, 28 de agosto 2025, 12:11
La dana que sacudió la provincia de Valencia el pasado octubre trajo consigo una crisis informativa que distorsionó la emergencia climática. La proliferación de los ... bulos, teorías conspirativas y noticias falsas por las redes sociales socavaron la confianza en las instituciones y jugaron con los sentimientos de quienes las creyeron.
Según la investigación realizada por la Universitat Politècnica de València en colaboración con la Universidad Internacional de Valencia, tres de cada cuatro bulos se diseñaron de forma intencional para engañar a los consumidores de redes sociales. El 75% de 'fake news' se difundieron por X, Instagram o WhatsApp y tenían una importante carga emocional para generar indignación, miedo o rechazo a las autoridades encargadas de la gestión de la situación.
El estudio, realizado por Germán Llorca-Abad y Alberto E. López Carrión, consistió en el análisis de un total de 185 noticias publicadas entre el 28 de octubre y el 17 de noviembre de 2024 en los diarios locales y nacionales con más audiencia. En la observación identificaron 192 bulos que circularon durante el período crítico de la catástrofe, entre ellos, destacaron las informaciones sobre el centro comercial de Bonaire, las supuestas destrucciones de las presas construidas en el franquismo y las presuntas mentiras que propició la AEMET para ocultar la llegada de las lluvias.
