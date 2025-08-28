Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Maquinaria en el acceso al parking del centro comercial Bonaire. IRENE MARSILLA

Los bulos de la dana: tres de cada cuatro fueron intencionados para engañar

Un estudio de la UPV y VIU analiza la crisis informativa que condicionó la percepción de la tragedia y pone en evidencia lo que se difundió sobre el centro comercial de Bonaire, las presas construidas en el franquismo y las supuestas mentiras de la AEMET

Rosana Ferrando

Valencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:11

La dana que sacudió la provincia de Valencia el pasado octubre trajo consigo una crisis informativa que distorsionó la emergencia climática. La proliferación de los ... bulos, teorías conspirativas y noticias falsas por las redes sociales socavaron la confianza en las instituciones y jugaron con los sentimientos de quienes las creyeron.

