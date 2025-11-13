Un accidente provoca cinco kilómetros de atasco en la Pista de Silla hacia Alicante Se trata de un alcance entre vehículos en el que no ha habido heridos, pero hay dos carriles cortados y congestión entre Silla y Catarroja

José Molins Valencia Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:38

Un accidente en la Pista de Silla en la tarde de este jueves está provocando considerables atascos, que llegan a los cinco kilómetros en sentido Alicante. No se han producido heridos, pero el alcance entre varios vehículos mantiene cortados dos carriles de la autovía, el izquierdo y el central, con la presencia de la Guardia Civil, por lo que la congestión de tráfico está siendo importante, en la hora en que muchas personas salen del trabajo y regresan a sus casas.

El tramo donde se concentra el atasco está entre Silla y Catarroja, esos cinco kilómetros donde centenares de vehículos están atrapados. Los vehículos siniestrados se encuentran en el lugar del accidente, y hasta que no los retiren no se podrá reabrir el tráfico en los dos carriles que permanecen cortados.