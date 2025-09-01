Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las más de 26.000 personas beneficiarias del bono comercio de Valencia pueden ya comprarlo en línea

Podrá gastarse en cualquiera de las 1.000 tiendas adheridas a la promoción desde el 1 de octubre al 30 de noviembre

L. S.

Valencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 15:38

Las 26.004 personas beneficiarias del bono comercio del Ayuntamiento de Valencia pueden comprar ya en línea desde este lunes 1 de septiembre el bono, ... y gastarlo, a partir del 1 de octubre, en las tiendas adheridas a la campaña. Las notificaciones a las personas beneficiarias, que fueron elegidas por medio de un sorteo entre las 54.000 personas inscritas, se realizarán a la cuenta de correo electrónico que han utilizado para la inscripción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles chubascos acompañados de tormentas este lunes en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Ninet anuncia que se jubila y deja el MuVIM ante la investigación de la Diputación
  3. 3

    Cierra Hollywood, la tienda que puso casa en Valencia a Dolce
  4. 4 Un total de 25 heridos, uno de ellos grave, en la Cordà 2025 de Paterna
  5. 5

    Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  6. 6

    Las pensiones que vienen: cuatro meses para el cambio del cálculo y la llegada del doble modelo
  7. 7

    Sadiq, la guinda para el salto a Europa
  8. 8 Controlado el incendio declarado en Montroy
  9. 9 La Policía detiene a dos traficantes con 377 kilos de hachís en Alginet
  10. 10 La salida de Sergi Canós del Valencia se complica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las más de 26.000 personas beneficiarias del bono comercio de Valencia pueden ya comprarlo en línea

Las más de 26.000 personas beneficiarias del bono comercio de Valencia pueden ya comprarlo en línea