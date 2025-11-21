Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Manifestación del Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Valencia en 2024. LP

Vox vota en contra en Valencia de la declaración del Día de Violencia contra la Mujer

El PP aprueba en solitario que el Ayuntamiento se adhiera a la declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:25

Comenta

El Ayuntamiento de Valencia se ha sumado a la moción impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, en el marco del Día ... Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, que se celebra cada 25 de Noviembre. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes, a iniciativa de la concejala de Igualdad, Rocío Gil, la propuesta de acuerdo por la que el consistorio se adhiere a la moción de la FEMP. Como en años anteriores, Vox ha votado en contra.

