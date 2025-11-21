Vox vota en contra en Valencia de la declaración del Día de Violencia contra la Mujer

El Ayuntamiento de Valencia se ha sumado a la moción impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, en el marco del Día ... Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, que se celebra cada 25 de Noviembre. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes, a iniciativa de la concejala de Igualdad, Rocío Gil, la propuesta de acuerdo por la que el consistorio se adhiere a la moción de la FEMP. Como en años anteriores, Vox ha votado en contra.

El portavoz del gobierno local, Juan Carlos Caballero, ha subrayado el «firme compromiso del Ayuntamiento con la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres y también contra sus hijos e hijas; así como contra las nuevas formas de violencia, como el acoso en redes sociales, grabación o difusión de imágenes o discursos de ocio a través del anonimato que favorecen las redes sociales».

Naciones Unidas estableció en el año 1999 el 25N como como día de concienciación y acción contra la violencia de género, y desde el organismo que representa al municipalismo español y, con él, el Ayuntamiento de Valencia, subrayan su «más absoluto rechazo a todas las formas de violencia machista» y reafirman el «compromiso de contribuir a erradicarlas».

Tal como se expone en la moción, «las estadísticas de mujeres víctimas mortales por violencia de género en España, a manos de sus parejas o exparejas, siguen siendo muy alarmantes, con 1.331 mujeres asesinadas desde el año 2003. Y, de ellas, 36 entre enero y noviembre de este año 2025, que han dejado huérfanos a 17 niños y niñas. Vidas arrebatadas y vidas marcadas para siempre».

Además, el documento recoge la «especial gravedad cuando se trata de mujeres inmigrantes y de mujeres con discapacidad. Las situaciones que sufren a diario las inmigrantes dificultan su acceso en los servicios de protección y hacen que su vulnerabilidad se extreme», se señala. Y, asimismo, se denuncia el caso de las mujeres con discapacidad «que se enfrentan a obstáculos, tanto físicos como sociales, que hacen más complicado solicitar ayuda, formalizar denuncias y acceder a los servicios de protección y de asistencia». «Se trata de situaciones reales que exigen de nosotros, los gestores públicos, reflexión y acción inmediata para poner a disposición de estas mujeres nuevos recursos de intervención especializada, y, también, ofrecerles un refuerzo de los existentes, haciéndolos más accesibles, con el objetivo último de que ninguna mujer quede desprotegida en ningún supuesto».

El texto recoge también las nuevas formas de violencia, como la violencia digital: el acoso a mujeres en redes sociales, la grabación o difusión de imágenes sin su consentimiento o los discursos de odio que aprovechan el anonimato que proporcionan estos canales, así como el uso de la inteligencia artificial para generar contenidos vejatorios y falsos que vulneran la dignidad y los derechos de las mujeres.

Por ello, se insta a la acción de las entidades locales, «las administraciones más cercanas, que desempeñamos un papel fundamental frente a esta lacra». «Podemos y debemos seguir avanzando en la defensa de las mujeres –se afirma- en colegios, en espacios culturales y en lugares de ocio, y, a la vez, reforzar los puntos de atención a la mujer y contribuir a una mejor coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ámbito local». «Debemos convertir nuestros pueblos y ciudades en barreras frente a la forma más cobarde de violencia, que es la del maltrato a las mujeres», concluye la declaración.

Quejas de los socios de gobierno

Por su parte, desde el grupo municipal de Vox han votado en contra porque creen que el documento de la FEMP «reproduce los principios y líneas ideológicas del llamado Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un instrumento al que Voxse ha opuesto desde su origen por considerarlo ineficaz porque tras casi dos décadas no ha logrado reducir las cifras de violencia en España, costoso por multiplicar estructuras y chiringuitos alejados de las víctimas reales, discriminatorio al establecer categorías de víctimas de primera y de segunda según el sexo del agresor e ideológico, al imponer una visión parcial y sesgada de la violencia, excluyendo realidades como la violencia intrafamiliar, la violencia hacia hombres o ancianos, o la violencia ejercida por parejas del mismo sexo2.

«Los datos demuestran que no protege mejor, que no previene y que no sirve de garantía real para quienes necesitan ayuda urgente», ha indicado el grupo en un comunicado, que apunta que el Sistema VioGén es un error por «los fallos técnicos recurrentes del sistema Cometa, la sobrecarga operativa de los agentes y su fracaso en la prevención de asesinatos». «Desde Vox consideramos que se invierta en refuerzos estatales centralizados que garanticen una respuesta unificada, profesional y eficiente frente a la violencia contra la mujer. No se trata de negar la violencia, que Vox condena siempre, venga de quien venga, sino de rechazar modelos fracasados que, año tras año, aumentan el gasto público sin ofrecer resultados tangibles», ha indicado el grupo en un comunicado.