Vicenta Evangelina Escudero, nombrada honorable Clavariesa Vicentina 2026 en el Salón de Cristal La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha presidido el acto, en una ceremonia que ensalza las tradiciones y la renovación generacional de las fiestas vicentinas

El Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia ha acogido este jueves el acto oficial del nombramiento de Vicenta Evangelina Escudero como honorable Clavariesa Vicentina 2026, en presencia de la alcaldesa, María José Catalá, la concejala de Fiestas y Tradiciones y presidente de la Junta Central Vicentina (JCV), Mónica Gil, y numerosas autoridades, representantes de los altares vicentinos, clavariesas de años anteriores, y familiares y amigos de la homenajeada.

Vicenta Evangelina, abogada valenciana y miembro del Altar de Ruzafa, cuenta con una larga trayectoria vinculada a las tradiciones de la ciudad, tanto en el ámbito vicentino como en el mundo fallero. Con este nombramiento, asume la responsabilidad de representar a toda la familia vicentina durante el próximo año, en el que será protagonista de los principales actos en honor al patrón de los valencianos.

Durante el acto, la alcaldesa ha felicitado a la nueva honorable Clavariesa y ha destacado que tendrá como propósito durante el año «potenciar y visibilizar la fiesta entre los jóvenes», ya que fue su hija Sofía quien la introdujo en la fiesta. En su discurso, la alcaldesa ha recordado que este es un año muy especial «porque se han cumplido 10 años desde que, siendo Consellera de Cultura, tuve el honor y el privilegio de firmar el decreto que declaraba Bien de Interés Cultural Inmaterial la representación de los Milacres de Sant Vicent Ferrer, algo de lo que me siento profundamente orgullosa porque la representación de los Milacres de Sant Vicent es la seña de identidad de la fiesta vicentina», ha señalado. «Es lo que da sentido a la actividad de los altares y lo que hace que la llama vicentina prenda también en los más jóvenes», añade.

Nacida en València, Vicenta Evangelina ha desarrollado su carrera profesional como abogada especializada en Derecho Matrimonial. Su vinculación con el Altar de Ruzafa comenzó en 2009, cuando su hija fue Reina Infantil del altar, iniciando una implicación familiar que perdura hasta hoy. Además, ha sido miembro activo de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén y fue nombrada Halconera de Honor del Real Gremio de Halconeros de España en 2024, distinciones que reflejan su compromiso con la cultura, la solidaridad y los valores cívicos.

Casada con Vicente Folgado y madre de dos hijos, Vicente y Sofía, Escudero afronta este nuevo reto «con emoción, responsabilidad y el deseo de servir a la ciudad y a la familia vicentina con humildad y devoción». «Recibir este nombramiento es un honor que me llena de orgullo. San Vicente Ferrer forma parte de mi vida y de la de mi familia, y desde hoy asumo el compromiso de representar a todas las personas que mantienen viva su fe y sus tradiciones», ha expresado la nueva Honorable Clavariesa.

Por su parte, Mónica Gil ha subrayado «la importancia de visibilizar y poner en valor nuestras fiestas, pilares de la identidad valenciana, a través del apoyo institucional y del impulso a su proyección social».

Asimismo, se ha puesto de manifiesto que, bajo la actual gestión, la Junta Central Vicentina ha experimentado uno de los mayores incrementos de subvención de los últimos años, alcanzando los 76.000 euros para 2025, o los más de 10.000 euros para el Altar de la Calle de los Niños de San Vicente, que este año celebra su 400 aniversario, así como la puesta en marcha del primer cartel oficial de la festividad de San Vicente Ferrer, difundido por toda la ciudad, «lo que demuestra el compromiso firme del Ayuntamiento con la continuidad y la mejora de la fiesta».

Durante el acto se ha destacado la importancia de que desde la presidencia de la JCV se esté impulsando un relevo generacional que dé más voz y protagonismo a los jóvenes, porque en ellos reside el futuro de las tradiciones.

Cabe recalcar que la figura de la Honorable Clavariesa ha recuperado su lugar en la vida festiva e institucional de Valencia, participando en actos tan significativos como la procesión cívica del 9 d'Octubre o el Te Deum, en igualdad de reconocimiento que otras figuras representativas de nuestras fiestas.