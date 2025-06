Los vecinos de San Antonio piden más policía para evitar ser un barrio conflictivo

La pelea entre gorrillas se recrudece en la Roqueta

Los vecinos de la Roqueta lamentan las constantes peleas entre gorrillas que se producen en calles del barrio como Convento Jerusalén, Matemático Marzal o Pelayo.

«Se han instalado unos gorrillas que son bastante agresivos. Increpan a la gente que aparca en la zona si no les dan propina, se meten con la gente y también se pelean entre ellos. Esto no se puede consentir», argumentan desde la asociación vecinal de la Roqueta.

Otra vecina de la zona relata que esta gente «incluso dirigen a la gente para que aparque en zona naranja fuera de los horarios previstos y se exponen a que les multen por dejar los coches allí».

El principal problema es que los propios aparcacoches ilegales se enfrentan entre ellos. «Empiezan a aparecer sobre las seis de la tarde y se pasan el día chillándose, bebiendo y se acuestan encima de las motos aparcadas», añade otra residente.

También describe otra mujer que empezaron a instalarse «en la zona de la Gran Vía próxima a la sede de la Once y ahora están a toda hora en Convento Jerusalén y Matemático Marzal y los vecinos ya no nos atrevemos ni a pasar por estas calles. A mí hace dos meses me rompieron en una pelea el piloto del coche