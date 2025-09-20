Los vecinos de La Punta denuncian una nueva oleada de robos

En la pedanía de La Punta, a un paso de l'Oceanogràfic y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias se sienten abandonados. ... Así lo explican algunos vecinos, ya que denuncian que se están volviendo a producir robos en alquerías y en pisos.

Sin ir más lejos recientemente los delincuentes han desvalijado dos pisos en la calle Ignacio Zuluaga y causaron daños en una alquería deshabitada del Camino Viejo de La Punta.

En uno de los pisos los amigos de lo ajeno se llevaron joyas, dinero en efectivo y monedas antiguas y en el otro también se llevaron joyas y objetos de seguridad personal.

«Estos casos se están registrando por la noche. Se ve que utilizan llaves maestras y aprovecharon la circunstancia de que en ese momento no estaban los dueños», indica Salva, vecino de la zona.

Un vecino de la zona, José Martí, detalla que la hija de la dueña de uno de los pisos afectados «fue por la mañana y se encontró la casa con todo revuelto».

Alquería asaltada, vegetación que invade la zona de la pasarela y escombros abandonados. LP

En el caso de la alquería, los ladrones intentaron entrar, reventaron la puerta, pero no llegaron a entrar y los dueños han tenido que poner una plancha de hierro para evitar que entren más.

Otra vecina, Carmen Caplliure, explica que al final «no podemos vivir tranquilos, »escuchamos el más mínimo ruido y ya no descansamos. Hace tres meses ya saltaron la valla de mi propiedad y como sonó la alarma, vino la Policía«.

No hay que olvidar que hace unos once meses la pedanía de La Punta, al igual que la de Castellar-l'Oliveral sufrió otra oleada de robos, en este caso, incluso usando la violencia contra los propietarios, incluso personas mayores. «No queremos que esto vuelva a pasar y pensamos que no puede ser que las dos cámaras de vigilancia que puso el Ayuntamiento en la zona sustituyan a la Policía», indican los vecinos.

De igual modo, aseguran sentirse abandonados en otros aspectos que les afectan en el día a día. Por ejemplo, detallan que algunos campos, que llevan años sin cultivarse, «y que en algunos casos son de promotoras, hay hierbas que incluso tapan a los coches. Debería de tomar nota el Consell Agrari».

Por otro lado, detallan que «la pasarela peatonal que cruza las vías del tren tiene piezas oxidadas y hay desperfectos y en ambos extremos cuando bajas hay ocasiones en que la vegetación está tan crecida que parece que estén en la selva».

Además, afirman que vuelven a proliferar los roedores en la zona y ya han detectado varios en el interior de viviendas.

Por todo ello, reclaman más vigilancia policial, más limpieza de los campos y más inversiones.