Los vecinos exigen el control y multas a los ciclistas que van por las aceras
Representantes de asociaciones de barrios afirman que hay que proteger al peatón y que las bicicletas tienen que cumplir con la normativa
VANESSA HERNÁNDEZ
VALENCIA. Viernes, 17 agosto 2018, 23:57

Queda un mes para que el Consistorio emita una nueva Ordenanza de Movilidad. En septiembre el departamento que dirige Giuseppe Grezzi publicará el futuro Plan Director de la Bicicleta. Tantos los residentes como los delegados vecinales esperan esta ordenanza con los brazos abiertos, según la vocal de Movilidad de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Tania Cortés.

Desde estas entidades ciudadanas se exige al Ayuntamiento el fomento de más campañas en los colegios para concienciar a los usuarios de bicicletas de no utilizar las aceras. En este sentido, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, criticó que hasta el día de hoy la normativa no se está cumpliendo y que los ciclistas transitan por donde no deben. Ana Cantero, secretaria de la federación, subrayó que es habitual ver cómo estos usuarios utilizan las aceras para circular y que es peligroso para los viandantes. «La acera es el refugio del peatón», añadió. Además, instó a que si los usuarios de bicicletas no cumplen con la normativa sean sancionados como los demás usuarios de las vías.

«Yo si me salto un stop, me multan, los ciclistas que se salten la ordenanza deberían ser castigados si después de avisarles no cumplen la norma», dijo. Desde las asociaciones consideran que esta moda ha venido para quedarse y que es necesaria una regulación de la circulación y de los locales de alquiler de bicis. Destacan que en estos últimos años ha proliferado este modelo de negocio en Valencia y «que cuando algo llega a molestar de verdad es porque hay un exceso». Sin ir más lejos, en dos años se ha multiplicado la oferta de este tipo de establecimientos. Según fuentes de uno de estos locales, los turistas rentan cada día más de 50 bicicletas.

«Nosotros, antes de todo, les informamos de sus obligaciones, luego no sabemos lo que hacen», agregan desde uno de estos locales, en cuya pared está colgado un anuncio con las normas de seguridad que los usuarios tienen que cumplir. En este sentido, desde las asociaciones consideran que los usuarios necesitan una formación a la hora de circular porque falta educación vial. Esta es una de las observaciones en las que Cortés insiste durante sus intervenciones en las mesas de Movilidad. No duda de que cuando se presente la nueva ordenanza, hará alegaciones sobre el Plan de bicicleta. Hasta el momento, la única información adelantada por parte del Consistorio es que los patines eléctricos podrán circular por el carril bici.