El Cecopal reunido en el Ayuntamiento de Valencia. LP

El Cecopal suspende la Procesión Cívica del 9 d'Octubre en Valencia ante la llegada de la dana Alice

El organismo municipal cancela la celebración de la Procesión Cívica y adelanta la mascletà y el espectáculo de drones ante el temporal

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:47

Comenta

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha convocado de urgencia al Cecopal ante la alerta naranja meteorológica prevista para mañana 9 d'Octubre. Este organismo municipal, que coordina las actuaciones ante posibles emergencias, se ha reunido en el edificio del Ayuntamiento presidido por Catalá y ha decidido cancelar la Procesión Cívica del 9 d'Octubre en Valencia ante la llegada de la dana Alice, además de adelanta la mascletà y el espectáculo de drones ante el temporal.

