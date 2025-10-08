El Cecopal suspende la Procesión Cívica del 9 d'Octubre en Valencia ante la llegada de la dana Alice
El organismo municipal cancela la celebración de la Procesión Cívica y adelanta la mascletà y el espectáculo de drones ante el temporal
Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:47
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha convocado de urgencia al Cecopal ante la alerta naranja meteorológica prevista para mañana 9 d'Octubre. Este ... organismo municipal, que coordina las actuaciones ante posibles emergencias, se ha reunido en el edificio del Ayuntamiento presidido por Catalá y ha decidido cancelar la Procesión Cívica del 9 d'Octubre en Valencia ante la llegada de la dana Alice, además de adelanta la mascletà y el espectáculo de drones ante el temporal.
En el Cecopal han intervenido dirigentes de la Policía Local, los bomberos municipales, el concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carbonell, el de Emergencias, Juan Carlos Caballero, el de Fallas, Santiago Ballester, y el de Acción Cultural, José Luis Moreno.
