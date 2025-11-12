Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vista del campo de béisbo. LP

Valencia renueva con hierba artificial el campo de béisbol del Jardín del Turia

La inversión supera los 130.000 euros

R. V.

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:18

El Ayuntamiento de Valencia, a través de la Fundación Deportiva Municipal, ha invertido 132.437 euros en el suministro e instalación de pavimento de césped ... artificial en el campo de béisbol situado en el Tramo VI del Jardín del Turia. La actuación, incluida dentro del plan de modernización de los equipamientos deportivos de la ciudad, tiene como objetivo mejorar la práctica deportiva, así como modernizar y prolongar la vida útil de las instalaciones municipales.

