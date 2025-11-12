Valencia renueva con hierba artificial el campo de béisbol del Jardín del Turia

El Ayuntamiento de Valencia, a través de la Fundación Deportiva Municipal, ha invertido 132.437 euros en el suministro e instalación de pavimento de césped ... artificial en el campo de béisbol situado en el Tramo VI del Jardín del Turia. La actuación, incluida dentro del plan de modernización de los equipamientos deportivos de la ciudad, tiene como objetivo mejorar la práctica deportiva, así como modernizar y prolongar la vida útil de las instalaciones municipales.

«Hemos invertido más de 130.000€ en la renovación del césped del campo de béisbol municipal para actualizar y modernizar esta instalación deportiva, ubicada en el pulmón verde de nuestra ciudad», ha explicado la concejala de Deportes, Rocío Gil.

La actuación consiste en la sustitución del césped natural por césped artificial en las zonas más deterioradas del campo, así como la sustitución en las zonas afectadas por las raíces de los árboles. La obra implica una mayor sostenibilidad y funcionalidad de la instalación, ya que el césped artificial permitirá una mayor intensidad de uso con un mantenimiento más eficiente y menos costoso respecto a la hierba natural.

En concreto, se ha colocado césped que cumple con la normativa europea para campos de césped artificial de uso exterior UNE-EN 15330-1. Se trata de un manto de 35 milímetros de altura, fibrilado de 1 hilo y compuesto de polietileno, con tejido de polipropileno o poliéster, reforzado con fibras adicionales, para mejorar la estabilidad dimensional.

«Con este esfuerzo económico, seguimos avanzando en la puesta en marcha y mejora de la red de instalaciones deportivas municipales para revertir la herencia de la última década», ha subrayado la delegada de Deportes.

Este campo deportivo está en uso desde el año 2013, y acoge tres actividades diferentes: béisbol, softbol y criquet. Está gestionado por el Club de Béisbol Astros y es utilizado regularmente por ocho entidades deportivas. Durante sus más de 10 años en funcionamiento ha acumulado más de 24.300 usos de béisbol, por parte de 250 usuarios (243 hombres y 7 mujeres). En el caso del softbol, las mujeres son mayoría, con 163 frente a 2 hombres, y se han generado en total más de 8.300 usos al año. Por último, juegan a criquet 30 hombres, que generan más de 400 usos anuales. En total, los 445 usuarios del campo realizan más de 33.000 usos de la instalación durante el año.