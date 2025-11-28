Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Obras del canal de acceso ferroviario a Valencia en una imagen de archivo. IVÁN ARLANDIS

Valencia inyecta 8 millones para las obras del canal de acceso ferroviario

El Ayuntamiento abona a Adif el pago de los trabajos realizados entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de este año

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:46

Comenta

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado el pago al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) de 7.868.741,24 euros ... por las obras del canal de acceso ferroviario que soterrará la playa de vías que divide los barrios de Ruzafa y Malilla, en la zona sur de la ciudad.

