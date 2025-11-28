Valencia inyecta 8 millones para las obras del canal de acceso ferroviario

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado el pago al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) de 7.868.741,24 euros ... por las obras del canal de acceso ferroviario que soterrará la playa de vías que divide los barrios de Ruzafa y Malilla, en la zona sur de la ciudad.

En concreto, el pago corresponde a la parte que debe abonar el Consistorio por los trabajos realizados por Adif en esta infraestructura entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de este año. El Ayuntamiento ya había pagado el pasado mes de octubre otros 13.134.359,72 euros por las obras realizadas entre el 30 de abril de 2024 y el 1 de mayo de 2025.

Adif es el organismo público estatal encargado de las obras para la integración del ferrocarril en la ciudad de Valencia, que están financiadas en un 25% por el Ayuntamiento, en un 25% por la Generalitat y en un 50% por el Estado y que disponen de financiación de los fondos de la Unión Europea para la Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation.

Las obras, que está previsto que finalicen en 2028, están presupuestadas en 443 millones de euros y tienen un plazo de ejecución de cinco años. En total, está previsto que el Consistorio aporte más de 132 millones de euros.

Las obras empezaron en el mes de febrero de 2023 y, con el avance de los trabajos, se irá abriendo progresivamente el muro que divide los distritos del sur de la ciudad, se salvará la separación entre los distritos de Quatre Carreres y Jesús con la apertura de la avenida de García Lorca, se suprimirá el puente de Giorgeta y podrá culminarse el Parque Central.