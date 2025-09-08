Valencia impulsa nuevos talleres para poner freno a las adicciones al juego y a las tecnologías

Poner freno al uso excesivo de los móviles, tablets y en general a las nuevas tecnologías y hacer un uso responsable. Ese es el objetivo ... del convenio que el Ayuntamiento de Valencia, a través de la concejalía de Servicios Sociales y Mayores, que ha renovado con la Universitat de València, con el fin de reforzar los programas preventivos frente a la adicción al juego y a las tecnologías, «dos problemáticas emergentes que afectan principalmente a adolescentes y jóvenes», tal como ha informado la concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado.

Torrado ha explicado que «esta iniciativa responde a la creciente preocupación por el aumento de casos de adicción a juegos de azar online, videojuegos y el uso problemático de tecnologías en menores y adolescentes».

Añade que desde «el Ayuntamiento seguimos apostando por una intervención temprana, desde el ámbito educativo, que permita a nuestros jóvenes crecer en un entorno saludable, con conciencia crítica y recursos personales para hacer frente a los riesgos asociados a estas conductas adictivas».

Para garantizar el desarrollo de este convenio, el Ayuntamiento de València aportará 124.000 euros, distribuidos en dos anualidades (62.000 euros en 2025 y 62.000 euros en 2026). El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos.

El acuerdo «renueva la estrecha colaboración entre el Servicio de Adicciones del Ayuntamiento y la Facultad de Psicología de la Universitat de València para el desarrollo conjunto de actividades formativas, campañas de sensibilización y programas educativos en los centros escolares del municipio».

Torrado ha destacado la importancia de este convenio ya que «la colaboración institucional y la investigación son esenciales para diseñar estrategias preventivas eficaces ante estos retos sociales».

Entre las principales líneas de actuación destacan los programas preventivos en centros educativos para concienciar al alumnado sobre los riesgos del juego y del uso abusivo de las tecnologías. Como, por ejemplo, los talleres: 'Clickeando', sobre el buen uso de las tecnologías, 'Ludens', enfocado en la prevención de adicciones a juegos de azar online, y 'Gamer', centrado en el uso responsable de los videojuegos, en los que participaron cerca de cinco mil alumnos el año pasado.

En el marco de este acuerdo también se contempla la formación a profesionales y estudiantes en prácticas que intervendrán en la aplicación de los programas, así como el impulso de la investigación y análisis continuo sobre la evolución de estas adicciones y su impacto en la población juvenil, y la posterior difusión de los resultados mediante jornadas, publicaciones científicas e informes dirigidos a la ciudadanía.

Marta Torrado ha remarcado «la implicación del Ayuntamiento con la juventud: «este convenio refuerza nuestro compromiso con la salud pública y la protección de la juventud frente a nuevas formas de adicción que amenazan su bienestar y desarrollo».

«Con este acuerdo, el Ayuntamiento y la Universitat de València consolidan su trabajo conjunto en la promoción de hábitos saludables y en la lucha contra las adicciones emergentes en la sociedad digital», ha concluido.