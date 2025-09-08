Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Guardia Civil abre diligencias por los altercados en Moncada donde intervino un concejal
A.Mingueza

Valencia impulsa nuevos talleres para poner freno a las adicciones al juego y a las tecnologías

El Consistorio aportará 124.000 euros a la UV impartirá programas educativos en las aulas como 'Clickeando', sobre el buen uso de las tecnologías, 'Ludens', enfocado a la prevención en juegos de azar online y 'Gamer', centrado en el uso responsable de los videojuegos

L. S.

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:52

Poner freno al uso excesivo de los móviles, tablets y en general a las nuevas tecnologías y hacer un uso responsable. Ese es el objetivo ... del convenio que el Ayuntamiento de Valencia, a través de la concejalía de Servicios Sociales y Mayores, que ha renovado con la Universitat de València, con el fin de reforzar los programas preventivos frente a la adicción al juego y a las tecnologías, «dos problemáticas emergentes que afectan principalmente a adolescentes y jóvenes», tal como ha informado la concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres detenidos por una riña tumultuaria en pleno centro de Valencia
  2. 2 Detenido un guardia civil por agredir a una joven engrilletada en Oliva
  3. 3 Un concejal de Moncada se enzarza en una trifulca tras insultos a Pedro Sánchez
  4. 4 El robo de coches se desborda un 933% en un municipio valenciano en solo un año
  5. 5 «Ver la cara de felicidad y la respuesta de la sociedad a Juan Roig le llena de orgullo»
  6. 6 El momento más mágico de la noche en el Roig Arena
  7. 7 Un niño con autismo resulta herido grave tras caer desde un segundo piso en Valencia
  8. 8

    La nueva Valencia de los 17 PAI
  9. 9 Cinco jóvenes heridos en un accidente en la A-23 en Sagunt
  10. 10 Dos heridos graves al volcar un autocar con 60 pasajeros en Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia impulsa nuevos talleres para poner freno a las adicciones al juego y a las tecnologías

Valencia impulsa nuevos talleres para poner freno a las adicciones al juego y a las tecnologías