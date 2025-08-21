Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Entrada del nuevo parking de Valencia. Telpark

Valencia estrena nuevo parking con hasta 162 plazas a apenas media hora a pie del centro

Incorpora tecnología sin ticket, lectura automática de matrícula y pago digital, mejorando la experiencia del usuario

DM

Jueves, 21 de agosto 2025, 21:14

Valencia estrena esta semana nuevo parking para los conductores de la siempre ajetreada capital del Turia situado a apenas media hora a pie del centro, concretamente entre las calles Albacete, Pintor Benedito y Jesús.

La instalación, de cinco niveles y perteneciente a Telpark, cuenta con dos plantas subterráneas, una a nivel de calle y otras dos en altura, con un diseño que busca mejorar la movilidad urbana mediante un enfoque moderno, accesible y sostenible.

Dispone de un total de 162 plazas de coche, incluidas cinco reservadas para personas con movilidad reducida y otras cinco para vehículos eléctricos equipadas con cargadores semirrápidos de 22 kW. También se han habilitado seis plazas para motocicletas y un área específica para bicicletas con capacidad para 17 unidades.

El acceso al aparcamiento está distribuido de manera funcional. De forma que los vehículos pueden entrar por la calle Albacete número 6 y por la calle Jesús número 45, y salir por la propia Albacete número 8. En el caso de los peatones disponen de dos accesos, uno con ascensor en Albacete y otro a pie desde Jesús. En el interior se han habilitado aseos diferenciados en el pasillo de acceso y otro adaptado.

El parking dispone de una solución 100% ticketless basada en la lectura automática de matrículas delanteras y traseras, tanto en entradas como en la salida. Además, tiene dos cajeros de pago, uno mixto (efectivo y tarjeta) y otro exclusivamente para tarjetas bancarias.

Cabe recordar que con esta apertura Telpark consolida su presencia en la capital valenciana, donde ya gestiona otros cuatro aparcamientos —Reino de Valencia, Mercado de Ruzafa y Bailén Estación – Centro, JJ Domine— que cuentan con un total de 673 plazas. Dispone, además, de 19 puntos de carga para vehículos eléctricos—9 en Ruzafa, 7 en JJ Domine y 3 en Reino de Valencia—.

