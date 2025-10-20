Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carteles contra apartamentos turísticos ilegales. Manuel Molines

Valencia clausura más de 1.000 apartamentos turísticos ilegales en el último año y medio

Cinco grupos de inspectores de la concejalía de Urbanismo y siete grupos de Policía Local siguen rastreando la ciudad para detectar la actividad de estas viviendas

R. V.

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:09

En el último año y medio, como consecuencia de la labor inspectora realizada desde las áreas de Urbanismo y Policía local de Valencia, se ha ... producido la clausura de más de 1.000 apartamentos ilegales en la ciudad. Además, la actual Corporación municipal impulsó una moratoria en la concesión de licencias de viviendas de uso turístico en todos los distritos de la ciudad mientras se aprueba una nueva normativa reguladora, (con cuatro controles/candados) que será la más restrictiva de España.

