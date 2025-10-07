Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un momento de la visita de Carlos Mazón a la instalaciones de la empresa. LP

Los hackers vuelan alto: Valencia impulsará un laboratorio de ciberseguridad puntero en Europa

La Generalitat y la empresa S2 Grup firman un acuerdo para desarrollar un laboratorio especializado en protección ante los ciberataques espaciales

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 02:16

Los ciberataques son sin duda un grave riesgo. Cada vez son más frecuentes. Afectan a individuos y a corporaciones. Nadie está libre. La protección es ... clave ya sea en casa, cuando se circula con el coche, en la empresa, en las comunicaciones, en los hospitales, en la industria y en cualquier ámbito de la actividad sin olvidar que los hackers también actúan en el espacio, no encuentran límite y vuelan alto. Y en éste último territorio de inseguridades cibernéticas se han detenido la Generalitat y la empresa S2 Grupo. El riesgo es grande y por tanto la necesidad de contar con protección también.

