Los hackers vuelan alto: Valencia impulsará un laboratorio de ciberseguridad puntero en Europa

Los ciberataques son sin duda un grave riesgo. Cada vez son más frecuentes. Afectan a individuos y a corporaciones. Nadie está libre. La protección es ... clave ya sea en casa, cuando se circula con el coche, en la empresa, en las comunicaciones, en los hospitales, en la industria y en cualquier ámbito de la actividad sin olvidar que los hackers también actúan en el espacio, no encuentran límite y vuelan alto. Y en éste último territorio de inseguridades cibernéticas se han detenido la Generalitat y la empresa S2 Grupo. El riesgo es grande y por tanto la necesidad de contar con protección también.

Esta tarde se ha conocido que Valencia dispondrá de un centro de excelencia para luchar contra los ciberataques industriales. Es una iniciativa de la empresa valenciana S2 Grup, que ha firmado un acuerdo con la Generalitat valenciana para impulsar un polo de ciberseguridad industrial que comporta la creación de un centro de excelencia.

El acuerdo contempla el apoyo por parte de la Administración a un plan de inversiones para el desarrollo de un laboratorio de ciberseguridad en materia espacial que «posicionará a nuestro territorio a la vanguardia en este campo y en innovación digital», como ha destacado el presidente de la Generalitat, carlos Mazón, durante la visita a las instalaciones de la empresa. Mazón ha recordado que las comunicaciones por satélite «son esenciales para la navegación, la vigilancia y la seguridad nacional, pero están expuestas a graves amenazas».

La iniciativa para poner freno a los ciberataques en el espacio lleva por nombre Cicerón. Rosell ha cifrado la inversión para montar el primer laboratorio de ciberseguridad del espacio en entre 10 y 15 millones de euros y ha detallado que con esa cantidad «empezamos a trabajar»: «Con eso montamos los sistemas para poder empezar a diseñar herramientas que permitan defendernos de los posibles ataques que vayamos a sufrir y todo eso es una labor incesante, es una carrera de fondo».

Este centro, según ha avanzado José Rorell, CEO de S2 Grupo, se situaría «en principio» en las propias instalaciones de la empresa, aunque aunque ha reconocido que «posiblemente» será necesario «un espacio adicional porque será un centro que requerirá metros cuadrados para montar esas infraestructuras industriales».

Es una propuesta de inversión de la empresa. Por el momento la colaboración entre la Administración y la firma responde a un acuerdo de intenciones. No se ha hablado todavía de aportación económica por parte de la Generalitat. Ésta es una cuestión que se irá dirimiendo con el tiempo.

El presidente de la Generalitat ha firmado el acuerdo junto a José Rosell, quien ha destacado que el proyecto tiene una visión internacional y refuerza el compromiso de la Comunitat Valenciana por consolidarse como referente europeo en ciberseguridad industrial. A esta cuestión ha añadido que desde la colaboración público-privada, el Polo actuará como tractor para todos los sectores e industrias, tanto tradicionales como emergentes, promoviendo el talento digital, la inversión en I+D+i y la generación de empleo de alto valor añadido, con el objetivo de avanzar hacia una verdadera soberanía digital.

Además de presentar la propuesta, Rosell ha ofrecido una reflexión en torno a la situación actual. Ha destacado que «vivimos en un contexto en el que la seguridad digital se ha convertido en uno de los principales activos intangibles y un factor esencial de competitividad y crecimiento».

Mazón ha aseverado que el acuerdo de intenciones con S2-Grupo se suma a la apuesta del Consell por posicionar a la Comunitat Valenciana como referente de la innovación digital y ha recalcado el objetivo de la Generalitat para que la transformación digital «sea una oportunidad para todos, garantizando que el progreso tecnológico vaya siempre acompañado de seguridad, confianza y protección para la ciudadanía».

Rosell se ha referido en particular al ámbito de las empresas y ha destacado que ante la ciberseguridad el principal riesgo que estas corren es «el desconocimiento de la situación. Realmente lo que nos ocurre es que las personas que trabajan en las empresas son gente buena gente y confiada a la que se les engaña demasiado fácil porque no conocen el entorno en el que están operando».

A su juicio, «el problema que tenemos es que casi todos los incidentes vienen por ataques de 'phishing' contra personas, ataques de confianza contra determinadas personas que trabajan en compañías». Por ello, ha asegurado que el «principal punto vulnerable son las personas», aunque «también es verdad que los grupos de ataques sofisticados utilizan vulnerabilidades tecnológicas y, por tanto, hay veces que también la tecnología es un punto débil».