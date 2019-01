Cañizares pide a Valencia una renovación interior

A pesar de la bajada de los termómetros, los fieles arropan a su patrón con gran afluencia en los actos celebrados con motivo de la festividad valencia. A los pies del altar de la Catedral de Valencia, la imagen de madera de San Vicente Mártir recibía a todos los fieles que iban llegando, congregados por el día de su fiesta. Pocos minutos antes de las diez y media de la mañana la Catedral ya estaba abarrotada a la espera del inicio de la eucaristía, presidida por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares.

El sonido del órgano seguido de las voces de la coral Catedralicia indicaban el comienzo de celebración. Las autoridades, junto a las asociaciones vicentinas, ocupaban las primeras filas del templo. La asociación de Benimàmet o la cofradía de San Vicente de la Roqueta, además de los Caballeros Jurados de San Vicente Ferrer, asistieron a la misa en honor al patrón de la ciudad. Asimismo, concejales de los grupos políticos de PP y Ciudadanos. Un año más, no hubo representación de los grupos en el gobierno municipal en este solemne acto, lo que levantó algunas críticas.

Mar Guadalajara

Durante la homilía en honor al santo, Cañizares instó a seguir «la verdadera revolución», que según explicó es la que llevaron a cabo los mártires como San Vicente, que lejos de ser vencidos consiguieron su libertad y alcanzaron su victoria gracias a su fe, «y sigue siendo vencedor en estos tiempos en que se quiere derrotar la fe», añadió Para el cardenal arzobispo, «Valencia tiene mucho que aprender de la enseñanza de San Vicente, el mártir de la revolución». Subrayó que es la hora de la renovación, «la hora de renovar la vida interior y vivir la fe».

Para Cañizares el ateísmo es «el drama más grande de nuestro tiempo». Por ello, aseguró que la única respuesta «a la sociedad difícil en la que vivimos es la fe». Del mismo modo quiso hacer hincapié en evitar los miedos y complejos. «Mantengámonos firmes en la fe, valientes como San Vicente, como nuestros mártires de todos los tiempos, también los de hoy», dijo el cardenal en la misa concelebrada por el obispo auxiliar de Valencia, monseñor Esteban Escudero, y el arzobispo emérito de Zaragoza, monseñor Manuel Ureña. Antes de recibir la bendición, los fieles encabezados por las asociaciones vicentinas, el cabildo catedralicio el cardenal y el resto de autoridades salieron en procesión con la imagen del santo, obra del escultor valenciano del siglo XVIII, José Esteve Bonet. En la puerta de los hierros los valencianos esperaban su aparición para seguir el recorrido habitual que termina, de nuevo, en la catedral. Al mismo tiempo, justo antes de la clausura de la eucaristía, desfiló la cabalgata previa al tradicional bautizo, en la que participó la Fallera Mayor 2018, Rocío Gil. Acabó en una abarrotada Plaza de San Esteban y en la iglesia se celebró el rito bautismal, rememorando al del dominico, San Vicente Ferrer. De fiesta se vistieron también diferentes enclaves de la ciudad por la tarde. En la parroquia San Vicente Mártir se ofició una misa solemne cantada a las 19.30 h. Mientras, a las ocho, tuvo lugar la tradicional eucaristía en rito hispanomozárabe, en la parroquia de Cristo Rey de Valencia, primitiva basílica sepulcral del santo, La Roqueta. La fiesta no estuvo exenta de la polémica, con el futuro de este edificio en el punto de mira. Tras la propuesta lanzada por los 35 colectivos vicentinos que honran a San Vicente Mártir, el Ayuntamiento se mantiene en silencio sobre el futuro de La Roqueta.

La demanda de los vicentinos pasa por instalar en la planta superior del edificio la Academia de la Música Valenciana. En la parte baja proponen ubicar una recepción de peregrinos del Camino de San Vicente. El concejal de Ciudadanos, Fernando Giner, reivindicó en la celebración de ayer la importancia de la Roqueta en la festividad del santo, «pero seguimos sin saber que es lo que quiere hacer este alcalde de Compromís», dijo. Por su parte, el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, a las puertas de la iglesia de San Esteban, confesó no conocer la propuesta y evitó hacer ninguna declaración al respecto. Asimismo, Giner criticó la ausencia del alcalde de la ciudad y aseguró no entender «como sí participa en un acto como en el de las Reinas Magas, sin tradición, pero cuando se trata de una fiesta centenaria no aparece ni él ni nadie del equipo de gobierno». La candidata a la alcaldía por el PP, MªJosé Català, hizo alusión a la ausencia y aseguro que como alcaldesa, «siempre estaré al lado las tradiciones». Tan solo el concejal Pere Fuset asistió a la recepción del bautismo en la plaza de San Esteban.